La doctora Pilar López Criado, responsable de la Unitat Multidisciplinar de Pell i Melanoma del MD Anderson Cancer Center Madrid, va assenyalar que els tumors de la pell greus s’han triplicat des de l’inici de la pandèmia de COVID-19 pel retard en el seu diagnòstic. El càncer de pell no melanoma (basocel·lular i escamós) és el tumor més comú diagnosticat en humans i normalment es tracta en dermatologia sense necessitar tractament oncològic. En general, no causa mortalitat tret que es diagnostiqui de manera tardana i en fases més avançades.

«Això és el que estem veient en els últims mesos a causa del retard diagnòstic ocasionat per la pandèmia, al qual s’uneix l’augment d’incidència que s’estava evidenciant en tumors escamosos i Merkel (poc freqüent)», va afirmar.

El retard diagnòstic també està afectant el melanoma, el tumor de pell que més mortalitat causa, i no és el més prevalent. «Tenim més incidència i diagnòstics més tardans. En els últims sis mesos s’han triplicat els casos de tumors de pell avançats atesos, cosa que ha suposat una superior utilització de teràpies sistèmiques, com la immunoteràpia (en Merkel o escamosos) i teràpies dirigides (basocel·lulars)», va detallar l’especialista.

Aquest tipus de tumors de pell no melanomes, que habitualment són menys agressius i solen afectar gent de més edat, coincideixen amb el perfil de pacients que s’ha vist afectat per la pandèmia. «Precisament, han estat aquests pacients els que menys han acudit a l’hospital per fer-se revisions mèdiques. Sent MD Anderson Madrid un centre de referència en aquest camp, solíem veure algun tumor mica més complex, gairebé de manera anecdòtica, ja que es tractava de quelcom poc habitual, però ara atenem tres vegades més casos que abans de la pandèmia», sosté la doctora López Criado.

A això també cal afegir-hi l’augment de diagnòstics tardans de melanoma que afecta una població més jove que igualment s’ha vist afectada per la situació sanitària actual. Per això, la doctora López Criado insisteix en la necessitat de prendre una sèrie de mesures per prevenir el retard d’un diagnòstic en càncer de pell i, en conseqüència, un mal pronòstic. «Cal transmetre la importància d’acudir al dermatòleg, sobretot a aquells pacients d’edat avançada que solen presentar un pitjor pronòstic pels canvis de pell que pateixen associats a l’edat», va advertir.

En població més gran, també és important parar atenció als canvis de pigmentació de la pell, descamacions o lesions que vagin acompanyades per picor o irritació, ja que és freqüent que creixin de mida i les molèsties no remetin.