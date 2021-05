Les lesions de tendó són molt freqüents entre la població en general, les més temudes per part dels esportistes i un malson per a tots els especialistes implicats en el seu tractament, però aquesta situació podria haver arribat al seu final. L’Institut de Teràpia Regenerativa Tissular (ITRT) ha demostrat en un assaig clínic que les cèl·lules mare mesenquimals cultivades (CMMC), obtingudes de la medul·la òssia del mateix pacient, tenen capacitat per regenerar aquest teixit.

Els resultats als 6 mesos de l’assaig, que ha estat realitzat pel doctor gironí Robert Soler i els doctors Lluís Orozco i Gil Rodas, mostren un grau de regeneració sense precedents en el 100% dels pacients, amb disminució del dolor i una reincorporació a la pràctica esportiva als 2 mesos. Aquests resultats acaben de ser publicats per la prestigiosa revista American Journal Sports Medicine (AJSM) en el seu número de maig.

L’assaig, controlat, randomitzat i avaluat a doble cec, ha estat desenvolupat per ITRT a les instal·lacions del CM Teknon, sobre un total de 20 pacients d’entre 18 i 48 anys, practicants d’esport de manera habitual, amb una lesió crònica al tendó rotulià i que no havien millorat amb els tractaments conservadors habituals.

El primer grup de 10 pacients va ser tractat amb cèl·lules mare mesenquimals obtingudes de la medul·la òssia dels propis individus, que un cop extretes van ser enviades al laboratori i cultivades fins a arribar als 20 milions d’unitats. Aquestes cèl·lules van ser injectades posteriorment al lloc de la lesió sota control ecogràfic.

Per la seva banda, el segon grup es va tractar amb una solució de PRP (Plasma Ric en Plaquetes), és a dir, es va obtenir sang perifèrica que va ser centrifugada i aplicada seguint el mateix procediment. Els dos grups van seguir tractament ambulatori i els resultats van ser mesurats a nivell clínic amb les escales EVA i VISA-P i a nivell d’imatge per ecografies, UTC i Ressonància Magnètica 3 Tesla (alta resolució).

El PRP no regenera

Als 6 mesos, el grup tractat amb cèl·lules mare mesenquimals cultivades va mostrar per primera vegada la restauració de l’estructura del tendó fins a recuperar un 40% de la lesió en el 100% dels pacients, mentre que el grup tractat amb PRP no va mostrar ni evolució ni regeneració, fins i tot superat el període de 6 mesos.

Els dos grups van realitzar el mateix protocol de recuperació després del tractament i van mostrar el mateix perfil de seguretat, sense efectes adversos reportats. La reducció del dolor i de la inflamació en les escales VAS i Visa-P va ser similar en tots dos grups.

Ja en els resultats a 6 mesos, el tractament amb cèl·lules mare mesenquimals cultivades es presenta com una nova opció terapèutica cridada a canviar el mal pronòstic de les lesions de tendó no només per eliminar el dolor, sinó pel seu potencial per regenerar el teixit i per permetre la reincorporació a la pràctica esportiva a curt termini.

Aquesta nova teràpia es convertirà en un tractament clau i suposa un dels més grans avenços en la Medicina Esportiva i la Traumatologia de les últimes dècades, el que ha portat al fet que l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris autoritzi ITRT a tractar pel mateix procediment altres tendons del cos humà.

El tendó rotulià o patelar és un dels més potents del cos humà i un element clau per caminar, córrer o saltar, de manera que les lesions d’aquest teixit és habitual trobar-les en la població en general i, sobretot en els esportistes d’elit. ITRT és pioner a escala mundial en la investigació i tractament amb cèl·lules mare mesenquimals cultivades per tractar lesions que són considerades incurables.