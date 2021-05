Si ets dels que al setembre comencen la dieta fins a Nadal, et proposem un pla diferent. Només has de seguir dos senzills passos a l'hora de menjar en el teu dia a dia per aprimar-te de manera eficaç i sense necessitat de dietes estrictes.

La clau per dur a terme una alimentació saludable que ens ajudi a perdre pes de manera progressiva i sense riscos per a la salut, és prendre consciència del que mengem. Resulta fonamental ser totalment conscients de tots els aliments que ingerim. La quantitat és important, però també la qualitat.

Per ser conscients del que mengem i no sobrepassar-nos, només fan falta dos senzills canvis d'hàbit.

No menjar distret/a

Apagar la televisió o qualsevol altra distracció i aprofitar el moment del menjar per gaudir-lo és una de les claus per dur a terme una dieta saludable. Es tracta de gaudir dels aliments (que, per descomptat, han de ser saludables: aquí et deixem algunes propostes).

Inventari de l'alimentació.

Si alguna cosa tenen les dietes és que un sap què menjarà al llarg de tot el dia (i de la setmana fins i tot) i té una consciència plena de tots els aliments que ha ingerit. Sense necessitat d'estar a dieta, portar un recompte del que es menja pot resultar molt útil per no passar-se de la ratlla en els menjars.

D'una banda, és interessant planificar els menjars per incloure tots els aliments necessaris en una dieta i evitar aquest moment d'obrir la nevera, no saber què menjar i “pecar” amb una cosa poc saludable.

A més, resulta de gran ajuda portar un recompte de l'ingerit durant el dia. No es tracta de comptar calories -alguna cosa que no recomanen els nutricionistes- sinó de ser conscients de les coses que, a vegades, ingerim de manera innecessària i eliminar així el famós “picar entre altres”. Si tens la necessitat, en aquest enllaç pots veure quin és l'aliment que has d'escollir per no egreixar-te.