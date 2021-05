El gaspatxo és una de les sopes fredes preferides de l'estiu i posseeix tantes variants com llars en els quals es cuina. La suma de totes les verdures i hortalisses que conté proporcionen una infinitat de vitamines, minerals i antioxidants.

Es creu que a l'origen està en el "salmorium" que preparaven els romans, però tampoc se sap amb certesa.

Un dels aspectes més importants per obtenir un bon gaspatxo és que els ingredients siguin de primera. És un plat que ha deixat de fer-se amb les sobres, per passar a prendre un gran protagonisme. Per aquest motiu, tria uns tomàquets que estiguin madurs (aportaran més sabor) però ferms, un oli d'oliva verge que no sigui amarg i un vinagre de qualitat, com pot ser un Pedro Ximenes o un xerès.

Els ingredients per a un gaspatxo tradicional són:

1 kg de tomàquets madurs o tipus "pera"

½ cogombre

½ ceba o una ceba tendra

1 gra d'all

½ pebrot verd

2 cullerades soperes de vinagre blanc

5 cullerades soperes d'oli d'oliva verge

1 culleradeta de sal

½ grapat de molla de pa. Si ens passem amb el pa, la textura ens quedarà més grumosa

Preparació:

El primer que farem, serà pelar i tallar en rodanxes el cogombre i el deixarem durant mitja hora amb sal amb la finalitat que no repeteixi. Mentrestant, escaldarem (opcionalment) els tomàquets en aigua bullent tan sols uns 15 segons. Encara que podrem pelar-los, si deixem la pell conservarem moltes més vitamines.

Afegirem al got batedor el tomàquet tallat a trossos, el gra d'all tallat per la meitat ( i sense el germen central), la molla de pa, el pebrot, el vinagre i l'oli. Barrejarem amb cura amb ajuda d'una cullera. Tirarem la sal i tornarem a remoure. La mescla, la posarem a la nevera durant unes 8 hores.

Un cop transcorregut aquest temps, si no volem tampoc que es repeteixi molt, és el moment en què podrem treure el pebrot verd i l'all (també opcional), per triturar més tard amb l'ajuda d'una batedora.

Finalment, colar la mescla, afegir aigua (si és necessari, ja que hi ha tomàquets amb molta polpa que poden no fer-ho necessari) i deixar de nou refredar abans de servir-ho.

Podem decorar-ho, espolvorejant per damunt trossets de pebrot verd, vermell i ceba o bé, tallant una rodanxa de cogombre i inserint-la en la vora del got.

Alguns consells a tenir en compte:

Si no vols que et quedin llavors del tomàquet, bateix-lo per separat i passa-ho a més a més pel colador xinès, abans d'afegir-lo a la resta d'ingredients.

Si no t'agrada gaire el gust de la ceba, pots optar o per no posar-la, o bé substituir-la per ceba tendra, que farà la mescla molt més suau.

I finalment, pel que fa al pa, encara que pot utilitzar-se del dia anterior, sempre és millor que sigui un pa recent per a no apreciar-lo després en forma de sorra i que la textura resulti menys fina.