Ara que l'estiu està molt a la vora, és el moment d'establir un pla saludable per perdre pes després de tots els excessos d'aquests mesos, estar en forma i, sobretot (i el més important) estar sans. El fonamental a l'hora de fixar-se un repte per aprimar-te és tenir molt ben definit què farem, durant quant temps ho seguirem i que contingui objectius reals que siguem capaços de complir, encara que això comporti cert esforç.

Un mètode per perdre pes seguint una senzilla rutina que uneix exercici amb una dieta saludable és realitzar el dejuni intermitent. Tal com explica la pàgina Proviotico en el seu perfil d'Instagram, aquest dejuni “no és cap dieta, és un protocol que consisteix a menjar els teus menjars principals en un període de temps específic del dia”. El pla per a realitzar el dejuni intermitent és seguir una rutina denominada 16/8, és a dir, passar 16 hores sense menjar, des que t'adormiràs fins que es realitza el primer menjar important al migdia. Passat aquest període les “calories necessàries entraran en una ‘finestra d'alimentació’ de 8 hores” (de les 12.00 fins a les 20.00).

La rutina a seguir es divideix en cinc senzills passos ben segmentats que es poden desenvolupar qualsevol dia de la setmana independentment del treball o altres plans.

Abans de les 12.00 hores es recomana o realitzar un entrenament, o si has d'acudir al treball o a classe pots prendre infusions. cafè o aigua.

A les 12.00 hores arriba el moment d'ingerir el primer aliment, una dieta basada en carbohidrats, proteïnes i greixos.

Després de les 12.00 hores el millor és seguir amb la teva rutina habitual, ja sigui en el treball o realitzar un entrenament. Novament l'ideal és només prendre infusions, cafè o aigua o un “snack” post entrenament.

A les 20.00 hores arriba el moment de prendre el segon menjar del dia. El menú ha d'estar compost per carbohidrats, proteïnes i greixos.

Després de les 20.00 hores arriba el moment de descansar i no anar al llit tard, per a l'endemà tenir forces per seguir aquesta rutina.

I l'esmorzar? Segons explica Proviotico “no és necessari esmorzar com ens diu tothom, però com sempre, cada persona és molt diferent... Això no serveix per menjar un festí de teca pel fet de saltar-se l'esmorzar, ja que pots experimentar problemes digestius”.