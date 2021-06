Més de 50.000 persones han donat els seus òrgans al nostre país des que es va crear l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) el 1989, la qual cosa ha permès salvar o millorar la qualitat de vida de prop de 116.000 pacients, segons ha informat la ministra de Sanitat, Carolina Darias, durant l'acte d'homenatge a les persones que han donat òrgans i teixits, celebrat amb motiu del Dia Nacional del Donant d'Òrgans, l'efemèride dels quals es commemora aquest dimecres 2 de juny.

A més, a Espanya nou de cada deu famílies diu sí a la donació en el moment més dramàtic de les seves vides, el de la pèrdua d'un ser estimat. En aquest sentit, Darias ha destacat com a principals característiques del model espanyol de donació i trasplantament l'excel·lència del Sistema Nacional de Salut (SNS), la seva universalitat, al costat de la solidaritat de la societat que tenim.

En aquesta mateixa línia, la ministra de Sanitat ha subratllat el paper que exerceixen tant els professionals sanitaris, com a columna vertebral del SNS, com de les famílies i col·lectius que treballen amb els pacients. Des que es va crear l'ONT a Espanya, de les 51.132 persones que han donat els seus òrgans, 45.828 persones van donar-los després de la seva defunció i 5.304 van decidir donar en vida un dels seus ronyons (4.803) o part del seu fetge (501). Dels donants vius, el 98 per cent eren familiars del pacient que necessitava el trasplantament.

"La cultura de la donació d'òrgans està molt arrelada al nostre país. Així ho vivim cada dia als hospitals espanyols, amb el que això suposa per als pacients que esperen un trasplantament. Un donant que permet la realització de tres trasplantaments regala 31 anys de vida, xifra que s'eleva als 56 anys quan fa possible la realització de sis trasplantaments", ha remarcat la directora general de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil.

Segons les dades històriques de l'ONT, en els últims 31 anys, a Espanya s'han realitzat 116.007 trasplantaments d'òrgans. D'ells, 70.038 han estat trasplantaments de ronyó, 29.407 de fetge, 8.868 de cor, 5.575 de pulmó, 1.973 de pàncrees i 149 d'intestí. Als empelts d'òrgans s'afegeixen els més de 400.000 trasplantaments de teixits i cèl·lules realitzats fins avui, la qual cosa eleva al mig milió el total de pacients que s'han pogut beneficiar de la donació d'òrgans i teixits.

Per part seva, la presidenta de la FNETH, Eva Pérez Bech, ha posat l'accent en la necessitat de realitzar un homenatge a tots aquells donants i a les seves famílies que, "sense demanar res a canvi", van prendre una decisió per la qual avui poden continuar vivint milers de persones. "Solidaritat dels donants que es fa efectiva gràcies al nostre Sistema de Salut Pública i als seus treballadors els qui, dia a dia, es deixen la pell per salvar vides, fent del Model Espanyol una referència mundial", ha afirmat.

Fites en la donació i el trasplantament

Aconseguir aquest nivell d'activitat també ha estat possible gràcies a iniciatives posades en marxa a través de successius plans estratègics, com el 'Pla 50x22', que va concebre l'ONT al costat de les comunitats autònomes i que persegueix aconseguir els 50 donants per milió de població i superar els 5.500 trasplantaments el 2022.

Entre les línies desenvolupades destaquen la donació en asistòlia o donació rere parada cardiorespiratòria, que s'ha constituït com la principal via d'expansió de la donació a Espanya. Encara que aquest tipus de donació existeix a Espanya des de la dècada dels vuitanta, va anar el 2009 quan va començar a augmentar exponencialment, de manera que el 35 per cent dels donants avui ho són en asistòlia.

Des de 1989, s'han registrat més de 5.000 donants en asistòlia. La innovació en tècniques de preservació ha possibilitat trasplantar amb èxit tota mena d'òrgans a partir d'aquests donants. El trasplantament cardíac d'asistòlia va començar a Espanya el 2020 i ja s'han realitzat vuit procediments.