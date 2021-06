A la Regió Sanitària de Girona s'estima que hi ha prop d'un miler de persones que pateixen esclerosi múltiple. La Unitat de Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple Territorial de Girona (UNIEMTG) fa el seguiment del 85% de tots ells. Cada any es detecten entre 35 i 40 casos nous a la regió. Des de l'inici de la pandèmia, la UNIEMTG ha detectat 63 persones que han donat positiu en covid-19 i que tenien aquesta malaltia. El 70% d'ells han estat simptomàtiques, però amb un quadre lleu de contagi. Hi ha quatre persones que han ingressat a l'hospital, però cap d'elles ha estat a la unitat de crítics. Des de l'Hospital Trueta han administrat 520 vacunes al col·lectiu, de la marca Moderna.

La pandèmia també ha obligat a canviar el model de visites a aquest tipus de pacients. En el moment de màxima incidència, el 90% eren telemàtiques i només un 10% es mantenien en format presencial. Es tracta de brots greus o administració ineludible de tractaments i també primeres visites.

A mesura que les dades de la pandèmia han anat millorant, es va augmentar el nombre de visites presencials. Actualment s'intenta combinar els dos formats. Per una banda la presencial que hauria de ser mínim una vegada a l'any i per l'altra, la telemàtica que serveix per resoldre dubtes i consultes a pacients estables. Des de l'inici de la pandèmia s'han fet 2.600 consultes telemàtiques amb pacients d'esclerosi múltiple.

Durant els darrers anys, des de la UNIEMTG s’ha fet una important tasca per definir el procés assistencial de l’esclerosi múltiple i integrar-lo a l’estació clínica de treball SAP. És un projecte liderat per l’equip de professionals de Girona que, un cop acabat, servirà per a tots els hospitals de l’Institut Català de la Salut. Es va començar a treballar en aquest procés assistencial el maig 2018, però l’arribada de la pandèmia, amb la consegüent reducció de la presencialitat a les consultes, va permetre donar un impuls al projecte. Actualment, hi ha 773 pacients inclosos en el procés, amb més de 55.000 dades estructurades.