El Ministeri de Salut d'Israel va dir aquest dimarts que havia trobat que la petita quantitat de casos d'inflamació cardíaca observats principalment en homes joves que van rebre la vacuna covid-19 de Pfizer a Israel probablement estaven relacionats amb la seva vacunació.

A Israel, es van informar 275 casos de miocarditis entre desembre de 2020 i maig de 2021 entre més de 5 milions de persones vacunades, va dir el ministeri en revelar les troballes d'un estudi que va encarregar per examinar l'assumpte.

La majoria dels pacients que van experimentar inflamació cardíaca no van passar més de quatre dies a l'hospital i el 95% dels casos es van classificar com a lleus, segons l'estudi, que segons el ministeri va ser realitzat per tres equips d'experts.

L'estudi va trobar que "hi ha un vincle probable entre rebre la segona dosi (de Pfizer) de la vacuna i l'aparició de miocarditis entre els homes de 16 a 30 anys", va dir en un comunicat.

Segons les troballes, tal vincle es va observar més entre els homes de 16 a 19 anys que en altres grups d'edat.

Pfizer va dir en un comunicat que està a la diana de les observacions israelianes de miocarditis, i ha assenyalat que no s'ha establert un vincle causal amb la seva vacuna.

Els esdeveniments adversos es revisen minuciosament i Pfizer es reuneix regularment amb el Departament de Seguretat de les Vacunes del Ministeri de Salut d'Israel per revisar les dades, ha dit.

Israel havia postergat la possibilitat que la seva població de 12 a 15 anys fora elegible per a les vacunes, a l'espera de l'informe del Ministeri de Salut. Paral·lelament a la publicació d'aquestes troballes, un comitè ministerial va aprovar vacunar els adolescents, va dir un alt funcionari.

"El comitè va donar llum verda per vacunar els nens de 12 a 15 anys, i això serà possible a partir de la setmana que ve", va dir a Ràdio 103 FM Nachman Ash, coordinador de resposta a la pandèmia d'Israel. "L'eficàcia de la vacuna supera el risc".

El mes passat, un grup assessor dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units va recomanar un estudi addicional de la possibilitat d'un vincle entre la miocarditis i les vacunes d'ARNm, que inclouen les de Pfizer i Moderna Inc.

Els sistemes de monitorització dels CDC no havien trobat més casos dels que es poden produir a la població, però el grup assessor va dir en un comunicat que els membres sentien que els proveïdors d'atenció mèdica haurien d'estar al corrent dels informes d'un "possible esdeveniment advers ".