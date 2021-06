La glotoplàstia és un procés quirúrgic mitjançant el qual les dones transsexuals adquireixen una veu més femenina. La veu en la dona transsexual resulta essencial per connectar de forma coherent el seu aspecte exterior amb la seva personalitat. L’Hospital Clínic de Barcelona és l’únic centre sanitari públic de Catalunya que realitza aquestes cirurgies, les quals es duen a terme a la consulta especialitzada de veu del Servei d’Otorrinolaringologia.

Des de fa tres anys, aquestes intervencions formen ja part de la cartera de serveis del Servei Català de la Salut (CatSalut). Abans el col·lectiu havia d’acudir a la sanitat privada. Comunitats com Madrid i Andalusia també tenen aquesta cirurgia incorporada a la seva cartera de serveis públics, però no són majoria a Espanya. El Clínic, que va començar a fer aquestes cirurgies el 2017 amb un estudi pilot en el qual van participar vuit pacients, opera una vintena de dones cada any.

«Entre un 70% i 80% de les pacients estan molt satisfetes. És una tècnica que està donant bons resultats i la majoria, al cap d’un any, la tornaria a fer», explica l’otorrinolaringòloga i logopeda del Clínic Isabel Vilaseca.

Què és la glotoplàstia?

La glotoplàstia consisteix en la reducció del volum de la corda vocal amb làser. Durant una hora i mitja i es realitza sense necessitat de fer incisions exteriors, ja que tot el procediment es fa per dins de la boca i no per fora.

Totes les pacients que s’acullen al programa de glotoplàsties del Clínic procedeixen de la Unitat Trànsit (que es dedica a l’atenció de la salut de les persones transsexuals) del centre d’atenció primària (CAP) Manso, a Barcelona.

La veu femenina posseeix diverses qualitats específiques pel que fa a la seva agudesa, timbre, modulació, intensitat, gestualitat i, fins i tot, vocabulari, quelcom que comporta la ràpida assignació en el gènere femení. Per això resulta imprescindible treballar tots els aspectes de manera coordinada amb l’ajuda d’un equip expert, destaquen des del Clínic.

Sense contraindicació

La glotoplàstia no té cap contraindicació, encara que resulta preferible fer la intervenció en les cordes vocals sense que hi hagi una patologia prèvia per aconseguir resultats òptims. A més, no hi ha una edat límit per realitzar la feminització vocal i cada cas és individualitzat.

El programa de glotoplàsties del Clínic inclou una exploració exhaustiva de la laringe per descartar patologies associades, seguida d’un tractament logopèdic específic per feminitzar la veu. Després es realitza la cirurgia si el tractament no ha estat suficient i finalitza amb la rehabilitació vocal postquirúrgica.