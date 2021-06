Investigadors espanyols del Centre Nacional d’Investigacions Cardiovasculars (CNIC) van identificar el primer biomarcador en sang per a la miocarditis, una patologia de cor amb símptomes molt similars als d’un infart de miocardi i que, en la majoria dels casos, només es pot diagnosticar fent un cateterisme urgent al pacient. La troballa pot esdevenir una eina útil en la pràctica clínica per fer diagnòstics precisos i no invasius de la miocarditis amb només una gota de sang.

L’estudi, liderat per la investigadora Pilar Martín i publicat a The New England Journal of Medicine, va identificar un nou microARN (miR-721 homòleg humà) en sang exclusivament en pacients amb miocarditis aguda. Aquest biomarcador, amb una alta sensibilitat i una especificitat superior al 90%, pot ajudar a diagnosticar la miocarditis i diferenciar-la d’altres miocardiopaties i d’altres malalties inflamatòries d’origen autoimmune, va explicar el director general de l’espanyol CNIC, Valentí Fuster.

El diagnòstic de la miocarditis continua sent un repte i disposar d’un marcador sensible i específic d’inflamació aguda miocàrdica podria tenir un gran impacte clínic en la millora de la diagnosi de miocarditis aguda en general, i de la diagnosi precoç en particular.