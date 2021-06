Els nutricionistes porten mesos insistint en la necessitat de fugir de certs mites de l'alimentació que per més repetits que siguin no són reals. Són només això: mites. Per això no has de fer cas per exemple de frases com que la fruita engreixa. De fet, és un bon aliment per perdre pes sense modificar en excés els teus hàbits.

La raó? Productes com els plàtans tenen molts carbohidrats i elements que t'ajudaran a sumar energia sense augmentar les calories que has de menjar cada dia per estar en forma. De fet, si menges un plàtan cada dia i renúncies a l'snack de mig matí o al de mitja tarda. O si, en canvi, el prens després d'un dinar o un sopar i renúncies a les postres, aconseguiràs restar moltes calories innecessàries i això el teu cos t'ho acabarà agraint.

De fet els nutricionistes insisteixen que no hi ha cap truc per perdre pes. La clau és deixar d'ingerir excessives calories per caure en un dèficit calòric que et permeti anar restant quilos de cara a l'"operació biquini". Els experts asseguren, a més, que aquests carbohidrats donen molta energia i que, a més, el plàtan conté molt potassi.

En aquest sentit és més que important que et moguis més. I això no vol dir que hagis de córrer una marató. Has d'anar caminant a treballar o utilitzar una aplicació que t'avisi quan et ve millor donar un petit passeig. Convé començar poc a poc. Posa't com a meta, per exemple, caminar 15.000 passos al dia (si pot ser fes un passeig després de cada àpat i de cada sopar per així activar el teu metabolisme). Si ho fas restaràs moltes calories innecessàries que consumeixes sense adonar-te'n. Per exemple les líquides.

I és que és més que important que cada renunciïs a l'alcohol i als refrescs ensucrats i que els substitueixis per aigua. Has de beure dos litres cada dia per estar saludable.