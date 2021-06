Un estudi de l’entitat Soycomocomo elaborat entre més de 30.000 persones aquest any revela que el 66% de les persones enquestades pateixen cada dia gasos, inflor abdominal, diarrea o restrenyiment. El 34% dels enquestats assegura patir restrenyiment o diarrea, el 24% pateix gasos i inflor i un 8% addicional explica que té una patologia intestinal diagnosticada.

La directora de l’estudi i directora executiva de l’entitat, Núria Coll, va explicar que «aquest percentatge tan elevat s’explica, en part, perquè la majoria de la població no descansa prou entre ingestes», quelcom que significa que en general se sopa molt tard i s’esmorza d’hora i no hi ha un descans digestiu menor de les dotze hores recomanades.