Les donacions de teixits oculars, musculars o de pell van caure un 32% el 2020 a Catalunya per l’efecte de la COVID-19 i encara no s’han recuperat els nivells previs de la pandèmia, però tot i això l’any passat més de 13.000 persones es van beneficiar del trasplantament de teixits del Banc de Sang.

El Banc de Sang i Teixits (BST) i l’Organització Catalana del Trasplantament (Ocatt) van celebrar recentment l’acte «Millora vides, dóna teixits», per sensibilitzar sobre la importància de donar teixits. A diferència dels òrgans, on el temps és decisiu, els teixits cardiovasculars, tendons, lligaments, pell o còrnies són parts del cos humà que es poden extreure de donants cadavèrics, processar i emmagatzemar segons les necessitats.

Res seria possible sense la generositat dels donants i les seves famílies, com el cas que va explicar Míriam Font, germana d’una donant que va morir als 24 anys després d’un accident. «Ella volia ser donant d’òrgans, vam fer el que ella volia, i reconforta que el que va fer repercuteixi en tantes persones, perquè una persona que no veu torni a veure o que un cremat -de pell- tingui una altra oportunitat. Quan estem tristos pensant que per què va haver de ser ella, pensem que va ser ella perquè tenia l’oportunitat de salvar o millorar moltes vides», va explicar.

Un total de 13.133 persones a Espanya i altres països europeus es van beneficiar l’any passat de teixits distribuïts pel BST, tot i el la caiguda de donacions el 2020 per la pandèmia de la COVID. El Banc va gestionar 1.130 donacions, un 32,9% menys respecte el 2019.

La responsable de la coordinació de donacions del BST, Anna Vilarodona, va confiar en la capacitat de l’organisme per recuperar aviat els nivells previs a la pandèmia perquè, després del «malson» de la COVID-19, l’activitat quirúrgica ja s’ha recuperat i creix la demanda, sobretot de còrnies, de les quals es requeririen unes 1.600 anuals, i el 2020 es van captar 1.107 unitats.

Per la seva banda, el director de l’Ocatt, Jaume Tort, va assenyalar que la donació de teixits és la menys coneguda, però permet «millorar la vida de molta gent», ja que un sol donant pot «ajudar cent persones».

La gran majoria de donacions és de còrnies (1.107 unitats el 2020), un trasplantament que viu «una edat d’or», va explicar Noèlia Sabater, oftalmòloga de l’Hospital Clínic. Va detallar que es fan uns mil a l’any a Catalunya, amb diverses tècniques que s’han anat perfeccionant.

El BTS també va rebre el passat any 192 peces de teixit cardiovascular, que poden servir per a infeccions de vàlvules de cor o cardiopaties congènites; 246 de músculs i ossos, estris per dèficit de menisc o lesions de lligaments; i 216 de pell, que es dediquen a tractament de persones cremades.