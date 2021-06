Aprimar-se és fàcil si sabem com si s'ingereixen els aliments adequats per perdre pes. A més, no requereix un gran esforç si s'adopten uns hàbits de vida saludables. Seguint aquests sis consells que anemara desvetllarem podrà perdre de l'ordre de 5 quilos en només un mes. Aquí les claus:

No saltar-se l'esmorzar. Si bé la necessitat de trencar el dejuni per perdre pes divideix la comunitat científica, són més els especialistes que recomanen la ingesta d'aliments minuts després de despertar-se. Això sí, no cal que es tracti d'un menú copiós. L'ideal és menjar alguna cosa per activar l'organisme i reposar forces per començar el dia.

Menjar alguna cosa cada tres o quatre hores. D'aquest manera, estarem plens tota l'estona i evitarà que ens afartem a causa de l'ansietat. També és bàsic no saltar-se àpats.

Seguir la regla del plat és una altra de les claus. És a dir, que la meitat del que anem a menjar siguin verdures i vegetals, un 25 per cent del plat siguin proteïnes i el quart restant hidrats de carboni. Cal fugir d'aliments ultraprocessats. També dels greixos. Per això, és molt útil organitzar un menú setmanal abans anar a comprar. Així també evitarem l'adquisició de productes de manera impulsiva. És aconsellable defugir d'aquells productes que venen empaquetats: d'una banda són menys amigables amb el medi ambient i, de l'altra, solen estar més processats per fabricar-se de manera industrial.

Beure aigua és un altre de les claus per perdre pes. És recomanable beure, almenys, un litre i mig al dia. També cal abandonar el consum de begudes alcohòliques i refrescos. Totes dues són perjudicials per a l'organisme.

El descans és una altra de les claus. Dormir bé, un mínim de set hores diàries ajuda a perdre pes.

Un altre punt fonamental per aprimar-se és l'exercici. No cal convertir-se en un esportista d'elit. Més aviat es tracta de fer una mínima activitat durant, al menys, una hora al dia. Per exemple, caminar. Adquirir una rutina de sortir a passejar durant una hora als matins o a última hora del dia, després del treball, és molt beneficiosa per al cos, no només per perdre pes.

Segons experts, seguint aquests consells es poden arribar a perdre fins a 5 quilos de pes en tan sols un mes. Si bé, aquesta xifra depèn del metabolisme i amb quina precisió segueixi aquests consells cadascun.