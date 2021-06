Científics de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol i de l’Institut de Salut Global de Barcelona han descobert que la malària crònica provocada pel paràsit Plasmodium vivax és en realitat una infecció de la melsa, no de la sang. Ambdues institucions van informar que aquest estudi representa un canvi de paradigma per a la biologia del Plasmodium vivax, un dels paràsits causants de la malària que s’amaga a la melsa.

Fins ara, es creia que aquest òrgan era el responsable d’eliminar els paràsits de malària de la sang, però els investigadors han conclòs que, molt al contrari, actua com a «reservori i viver».

L’estudi explica també per què la malària causada pel Plasmodium vivax pot tenir una forma hepàtica latent responsable de les recaigudes clíniques, juntament amb paràsits intraesplènics -que es troben dins la melsa- que porten a infeccions cròniques asimptomàtiques, un descobriment que proporcionarà als científics noves vies per dissenyar estratègies alternatives de control. La majoria de casos els causen els paràsits unicel·lulars Plasmodium falciparum i Plasmodium vivax, que entren a la sang per picades de mosquits. El primer sol ser més greu i virulent, mentre que el segon presenta una forma latent al fetge.