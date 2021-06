Un estudi a sis hospitals púbics de Madrid ha detectat bretxes en el cribratge de l’hepatitis C, en comprovar que al 10% dels pacients d’alt risc no se’ls va realitzar la prova d’anticossos. Segons l’estudi realitzat durant els dos últims anys als hospitals La Paz, Puerta de Hierro de Majadahonda, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Infanta Leonor i Gregorio Marañón, aquestes bretxes suposen «un gran obstacle» per a l’eliminació de la malaltia a Espanya, atès que el 29% de les persones a qui sí es va fer la prova d’anticossos del virus de l’hepatitis C van donar positiu.

El professor Jeffrey Lazarus, de l’Institut de Salut Global de Barcelona, que lidera l’estudi, va explicar que aquesta població d’alt risc inclou persones que s’injecten drogues, immigrants que provenen de països on hi ha hepatitis C i persones sense llar, però també són molt vulnerables els pacients amb patologies hematològiques.

L’estudi destaca la necessitat de millorar en el cribratge i seguiment dels col·lectius de més risc en general i en particular dels usuaris de drogues. De fet, les pèrdues més grans de seguiment es donen en el col·lectiu que s’injecta drogues, fins al 40%, quelcom que, segons el professor Lazarus, revela la necessitat d’adoptar estratègies de microeliminació dirigides a ells.