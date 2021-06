El Sindicat d'Infermeria Satse- Catalunya va demanar al Congrés que aprovi la Llei de Seguretat del Pacient en considerar que és «incomprensible» que transcorreguts sis mesos des de la seva presa en consideració pel ple es continuï prorrogant el termini de presentació d’esmenes parcials. La majoria dels partits polítics han coincidit a reconèixer que aquesta llei resulta molt necessària per aconseguir una atenció sanitària més segura a qualsevol part del país, van explicar des del sindicat en un comunicat.

La norma té com a base la idea que com més gran és el nombre de pacients assignats per cada infermera, hi ha més possibilitats de complicacions i riscos en el procés assistencial i, fins i tot, defuncions. Es fonamenta en estudis científics que conclouen que per cada pacient que s'assigni a una infermera per sobre de set incrementa la mortalitat en un 4%, o que la falta d'aquests professionals als centres fa augmentar el risc de mort en un 13%.