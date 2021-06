Arriba l'estiu i amb ell els molestos mosquits. Aquest brunzit a la nit que ens desperta i ja ens impedeix dormir fins que no trobem l'insecte en qüestió rondant per la nostra habitació. A pesar que el mercat està ple de repel·lents, els remeis casolans per a evitar les picades de mosquits són sempre una de les millors fórmules per a mantenir-los lluny de la nostra pell i fora de casa nostra.

A continuació pots conèixer com fabricar de manera fàcil i amb productes naturals alguns dels millors repel·lents antimosquits:

La citronel·la: La citronel·la és un dels millors repel·lents naturals de mosquits. En el mercat trobaràs espelmes fetes amb oli de citronel·la. El fum que desprenen mantindrà als mosquits ben lluny. Una altra alternativa és col·locar una planta de citronel·la a la terrassa. Pots utilitzar aquesta mateixa planta per a trencar una branca i aplicar-te el suc a la pell.

Oli d'eucaliptus: L'eucaliptus conté propietats repel·lents i antiinflamatòries, per la qual cosa el seu oli és una de les millors armes que la naturalesa ens dóna per lluitar contra els mosquits.

Bull durant 45 minuts 250 grams de fulles d'eucaliptus en un litre d'aigua. A continuació aboca-ho en un vaporitzador i utilitza'l per les diferents estades de la teva casa. També pots omplir diversos recipients i distribuir-los estratègicament per les habitacions. Si els situes prop de les finestres i les portes evitaràs que els mosquits entrin en la teva llar.

L'all: El sofre de l'all repel·leix els mosquits, les mosques, les paparres i les puces. Pela i tala diversos grans d'all i tira'ls en un bol amb una mica d'aigua. Deixa macerar unes quantes hores i després utilitza aquesta aigua per a polvoritzar per la casa. Mantindràs els mosquits a ratlla!

Oli d'ametlles: Aquest repel·lent casolà antimosquits està especialment pensat per a protegir els més petits de la casa, ja que l'oli d'ametlles és tan suau que fins es podrà utilitzar en els bebès. Realitza una mescla amb 100 mil·lilitres d'oli pur d'ametlles, 20 gotes d'essència de gerani i altres 20 gotes d'essència d'alfàbrega. A continuació aplica en la pell. Recorda que aquests tres ingredients pots trobar-los en qualsevol herboristeria.

Oli de lavanda: Amb l'oli de lavanda podrem crear de manera ràpida i segura una crema repel·lent de mosquits. Aboca unes gotes d'oli de lavanda en el teu pot de crema habitual i posteriorment estén-lo per tota la teva pell. D'aquesta manera tan senzilla estaràs protegit contra les picades de mosquits. Aquest remei és perfecte per a realitzar-lo fora de casa quan realitzem excursions a la muntanya o escapades al camp.

Clau d'olor: Amb 30 unitats de claus d'olor pots crear un potent antimosquits. Realitza una infusió amb ells i posteriorment barreja-la amb un xampú per a bebès. Aplica't la pasta que obtinguis per la pell i vaig donar adeu als mosquits.

Ampolla 'atrapa-mosquits': Un dels millors remeis de les àvies contra els mosquits és l'ampolla 'atrapa-mosquits'. En 20 centilitres d'aigua barreja 50 grams de sucre i escalfa. Deixa refredar després en una ampolla de plàstic partida per la meitat, a la qual li has d'afegir el llevat empolvorat i sense remoure. Introdueix en el recipient i a manera d'embut el coll de l'ampolla. En poc temps es començarà a generar diòxid de carboni i l'olor de la fermentació atraurà els mosquits que quedaran atrapats en ella.