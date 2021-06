Investigadors de la Fundació Ace Alzheimer Center Barcelona han llançat la primera prova digitalitzada per detectar les persones amb deteriorament cognitiu i identificar de manera precoç l’Alzheimer.

En un comunicat, l’entitat ha explicat que el test Face Memory «és la primera prova de memòria episòdica amb reconeixement de veu i pantalla tàctil que l’usuari pot realitzar sense l’ajuda d’un professional».

L’aplicació, a la qual es pot accedir des de la pàgina en línia de la Fundació Ace, permet a qualsevol persona revisar la seva memòria des d’un ordinador o una tauleta digital.

«El fet que a través del seu ordinador o tauleta tothom pugui revisar-se la memòria és un pas endavant per poder detectar els primers senyals de la malaltia i poder actuar en la seva progressió», ha destacat la investigadora principal del projecte d’Ace Alzheimer Center, Montse Alegret.

Sense acudir a l’especialista

La neuròloga i directora mèdica d’Ace Alzheimer Center, Mercè Boada, assenyala que Face Memory permet revisar el deteriorament cognitiu gratuïtament «de manera ‘online’ per arribar a moltes més persones que estan preocupades per la seva memòria i que no han pogut acudir a un especialista».

Segons l’equip investigador de la Fundació Ace, Face Memory «ha aconseguit predir en un determinat percentatge el risc que, al cap d’un temps, desenvolupin deteriorament cognitiu lleu».

En aquest sentit, l’entitat també espera ajudar a afavorir el cribratge en centres d’atenció primària i hospitals per derivar a una unitat especialitzada les persones que mostrin un risc de demència després de fer la prova.

En l’actualitat, Ace Alzheimer Center Barcelona, anteriorment Fundació Ace, atén a la seva Unitat de Diagnòstic 7.000 persones, de les quals 4.000 pateixen demència i 3.000 tenen Alzheimer.