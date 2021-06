Les dones que segueixen una dieta rica en aliments que augmenten la inflamació poden tenir fins a un 12% més de risc de patir càncer de mama que aquelles que segueixen una dieta antiinflamàtoria. Així ho afirma un estudi fet pel grup de recerca en Nutrició i càncer de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i l'Institut Català d'Oncologia (ICO), publicat a la revista 'European Journal of Epidemiology'. L'estudia ha analitzat més de 300.000 dones europees durant 15 anys. Entre els aliments més proinflamatoris hi ha les carns vermelles i processades, els aliments alts en greixos i els que tenen alts nivells de sucres. Entre els de propietats antiinflamatòries hi ha la fruita, els vegetals, els llegums, el té o el cafè.

Per determinar el potencial inflamatori de la dieta es va utilitzar un sistema de puntuació, assignant un pes inflamatori a 27 components claus de la dieta. Aquest pes inflamatori ve determinat per la concentració de biomarcadors inflamatoris presents en sang després de consumir aquests components. Així doncs, la puntuació anava de valors més negatius, corresponents a aliments més antiinflamatoris, als valors més positius dels aliments proinflamatoris.

L'estudi es va iniciar a mitjans dels anys 90, amb més de 500.000 dones i homes procedents de 23 cohorts de 10 països europeus de la cohort EPIC (de l'anglès European Investigation into Cancer and Nutrition). De totes les participants se’n va determinar el potencial inflamatori de la seva dieta en funció del consum relatiu dels 27 components clau i l'índex inflamatori resultant, i es van revisar les dades de les 13.250 dones que van desenvolupar càncer de mama en els següents 15 anys després de l’inici de l'estudi.

El cap del grup de Nutrició i Càncer de l'IDIBELL i de l'ICO, el doctor Antoni Agudo, ha explicat que les dones amb índex més elevats havien desenvolupat un 12% més de càncers de mama que aquells grups amb índexs inferiors. La hipòtesi principal és que la proliferació continuada induïda per la inflamació, sumada a la secreció de mediadors de la inflamació amb capacitat d'interactuar amb l'ADN, podrien contribuir al desenvolupament d'alguns càncers.

Els resultats mostren també que l'associació entre dieta proinflamatòria i càncer de mama és major en les dones més joves, que encara no han arribat a la menopausa. Els investigadors apunten que l'efecte més marcat de les hormones després de la menopausa podria emmascarar l'efecte de la dieta. En canvi, altres factors, com la massa corporal, l'activitat física o el consum d'alcohol; no semblen afectar a la relació entre dietes inflamatòries i càncer de mama.

Els resultats d'aquest estudi indiquen que estudis addicionals i complementaris podrien ajudar a crear noves recomanacions dietètiques per a la prevenció del càncer.