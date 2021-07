Santa Pau va acollir la setmana passada els 125 assistents a la Festa de la Psicologia a Girona, que van poder admirar el seu meravellós entorn de paisatges naturals. La festa va suposar un reconeixement als 25 anys de col·legiació dels psicòlegs i psicòlogues que han permès que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya els acompanyés en la seva trajectòria professional.

Pel que fa al tradicional concurs literari: el jurat va escollir en la categoria d’estudiants l’article I si no vull viure, de M. Àngels Puig Sarsanedas de 3r de la Universitat de Girona.

En la categoria de col·legiats, el primer premi va ser per a l’article Començar de nou. La depressió postpart: un trastorn silenciós, realitazat per Carmina Llongueras Espí. El segon premi va ser per a l’article Crónica de una baja; un psicólogo como paciente, de Pau Sanz Planas, mentre que el tercer va ser per a Microcontes neuronals. Tres diàlegs amb l’alter ego, la consciència i l’obsessió, de l’Imma Riu i Hernández.