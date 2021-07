El Servei de Nefrologia de l’Hospital del Mar, en col·laboració amb l’empresa Psious, ha posat en marxa una prova pilot per utilitzar la realitat virtual per alleujar l’angoixa dels pacients que s’han de sotmetre a hemodiàlisi. Segons va explicar l’hospital en un comunicat, els resultats preliminars demostren una important reducció del dolor durant el procediment de connexió als equips de diàlisi.

La tècnica consisteix en què els pacients, acompanyats per una terapeuta, veuen imatges del fons del mar mentre les infermeres els connecten a la màquina de diàlisi utilitzant diversos accessos vasculars.

La investigadora i psicòloga experta en cures pal·liatives i membre del Grup de recerca en Nefropaties de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), Marta Argilés-Huguet, va explicar que fins ara han vist «una reducció significativa amb relació al dolor i a l’ansietat en els pacients als quals s’ha aplicat la realitat virtual en el moment de la punció».

La prova s’ha fet amb 25 pacients, amb una mitjana d’edat de prop de 70 anys, als quals se’ls va proposar posar-se unes ulleres de realitat virtual, facilitades per l’empresa Psious, amb les quals podien veure dos vídeos d’imatges del fons de la mar. En un d’ells podien caçar peixos, amb l’objectiu de distreure’s, mentre que l’altre només tenia com a objectiu relaxar-los, i en total han fet 69 sessions, amb bons resultats.

Segons els nefròlegs, el dolor dels pacients va baixar en un punt (sobre cinc) entre l’inici i el final del procediment de canalització de l’accés vascular gràcies a les ulleres de realitat virtual. En el cas de l’ansietat, va caure prop d’un punt, mentre que altres paràmetres, com la tensió arterial i la freqüència cardíaca, també van millorar.

La responsable d’infermeria del Servei de Nefrologia, Eva Barber, va apuntar que «el pacient arriba a la sessió de diàlisi i no sap si la infermera canalitzarà fàcilment les agulles. Això li transmet ansietat i, alhora, mal, ja que es els ha de punxar dues agulles cada vegada que tenen una sessió, tot i que el procediment es fa amb anestèsics».

«Les infermeres consideren majoritàriament que la realitat virtual és un bon instrument per a utilitzar en nefrologia, i que incorporar-la a la pràctica diària pot suposar un benefici tant per al pacient com per a les professionals», va concloure Argilés-Huguet.