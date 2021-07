Nestlé ha retirat dels supermercats uns gelats amb més òxid d'etilè del permès, segons informa el Diari Ara. Es tracta dels gelats Extreme de maduixa i nata, i vainilla i caramel. Nestlé va avisar als supermercats a través d'una nota després que França retirés del mercat diferents marques de gelats.

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan) ha ordenat la retirada de l'additiu a la fabricació de gelats, i que ja ha estat comercialitzat a diversos països europeus. L'Aesan no té constància de cap intoxicació motivada per l'òxid d'etilè, però recorden que l'ús d'aquesta substància en productes fitosanitaris "no està aprovat a la UE" i es pretén evitar "la seva utilització en la fabricació" de qualsevol producte alimentari, i insta a les empreses a "retirar de la cadena de comercialització" els productes que continguin aquest additiu. En el cas dels gelats, s'utilitza com estabilitzant.

En aquest sentit, l’organització de consumidors OCU ha difós un comunicat on reclama a Consum que informi dels "productes concrets on s'ha utilitzat, indicant el lot i la data de consum preferent, tal com s'ha fet a França".