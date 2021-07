El te guanya adeptes per moments. Tot això ha crescut per la preocupació creixent de la població de portar una vida saludable. El consum del te verd en concret està previst que creixi l'any pròxim prop d'un 7%. Si a les propietats del te (que vénen majoritàriament pel seu contingut de flavonoides i catequines), afegim a més les propietats que té la llimona, obtindrem un potent concentrat d'antioxidants. Però els beneficis que aquesta beguda pot aportar-nos, no s'atura aquí.

- La llimona posseeix una gran quantitat de vitamina C, protegint-nos de refredats i inflamacions.

- Afavoreix la pèrdua de pes i combat la retenció de líquids. Nombrosos estudis demostren que la ingesta de te verd redueix el greix abdominal i accelera el metabolisme.

- Millora els nivells de sucre en sang, i permet usar la insulina de forma més eficient, per la qual cosa és molt recomanable per a persones diabètiques.

- Evita la formació de càlculs renals, això es deu en part al fet que el te ens fa orinar més, dificultant l'acumulació dels cristalls culpables dels càlculs i les pedres.

- Manté una bona hidratació.

- Prevé alguns tipus de càncer com el de pulmó, pit o estómac. Els antioxidants abans comentats, eviten el mal cel·lular i evita el creixement de les cèl·lules canceroses.

- Prevé infeccions, gràcies a les seves propietats antimicrobianes. També evita la càries i combat el mal alè.

- Prevé les malalties cardiovasculars, disminueix el risc de trombosi i la formació de coàguls.

- Redueix el colesterol LDL "dolent".

- Estimula el sistema immunitari.