Pensàvem que no anava a arribar mai, però per fi podem deslliurar-nos de les mascaretes en exteriors quan es pugui respectar la distància de seguretat. Així que, arriba el moment de posar el focus en la nostra boca! Per això t'expliquem com cuidar els teus llavis i et recordem aquells trucs de maquillatge que gairebé havies oblidat.

La pell dels llavis és extremadament fina, només té 5 capes de cèl·lules en comparació les 16 de la cara. Si a aquesta fragilitat li afegeixes que durant un any i mig la nostra boca (i nas) ha estat tapada amb mascareta, el resultat pot ser d'uns llavis deshidratats, irritats i, fins i tot, esquerdats. En els mesos d'estiu, per les altes temperatures i major radiació solar, la cura i protecció dels llavis té major rellevància. Per això, i per aconseguir uns llavis sans i bonics, la Dra. Paloma Borregón especialista en dermatologia i medicina estètica, recomana:

- Hidratar-los amb freqüència.

- Protegir-los del sol.

- Exfoliar-los una vegada a la setmana.

- Evitar mossegar-los, xuclar-los, etc.

- Abans de maquillar-los hidratar-los

- No fumar

- Seguir una dieta sana.

- Beure suficient aigua.

Trucs infal·libles per a un maquillatge de llavis top

Segons la maquilladora Cristina Lobato, per un maquillatge de llavis impecables cal seguir dos passos abans de l'aplicació del color. Pren nota:

1. Aplica un producte nutritiu abans de començar amb el maquillatge perquè els llavis es vagin nodrint i quedin perfectes abans d'aplicar el labial.

2- Després, utilitza un primer de llavis que suavitzi, condicioni i prepari el llavi per aplicar després el color.

A la nit, la maquilladora també ens explica que cal seguir un ritual:

1. Utilitza exfoliants específics per a llavis o creant el teu propi exfoliant casolà. Barreja llard de karité pur amb emplafonada mòlta, així aconseguiràs exfoliar alhora que nodreixes i condiciones el llavi.

2. Aplica un bàlsam reparador que nodreixi bé el llavi. La maquilladora recomana productes com Biopel o Purelan per a llavis molt deshidratats, ja que regeneren les esquerdes i nodreixen en profunditat.

El millor amic per aconseguir un maquillatge de llavis perfecte és el perfilador. Utilitza'l del mateix color del labial per a:

- Mantenir el color de llavis en el seu lloc. Per a això perfila'ls amb cura.

- Redibuixar asimetries o donar major volum a uns llavis fins.

- Que el labial duri més temps. Per a això, emplena el llavi, així estaràs potenciant el pigment. Quan fixis el perfilador, aplica pols a tot el llavi. Aquest truc farà que la barra s'adhereixi millor i sigui més fixa.

D'altra banda, perquè el teu pintallavis duri tot la nit, exfolia bé els llavis, després hidrata'ls. Aplica una prebase, delinea i llavors amb un pinzell, aplica a poc a poc el pintallavis emplenant tot el que prèviament has perfilat amb el llapis.