El cop de calor es dóna per una exposició prolongada a altes temperatures o bé, per realitzar exercici físic amb molta calor. Quan es dóna aquest tipus de trastorn, la temperatura corporal pot arribar als 41 °C, perdent-se molta aigua i part de les sals minerals necessàries per al bon funcionament del nostre organisme. Si s'arriba a aquesta situació per tant, cal buscar ajuda professional i intentar mentrestant fer descendir aquesta temperatura, perquè aquest trastorn si s'agreuja, pot ocasionar greus riscos per a la salut, com entrar en shock,o fins i tot, la mort.

Els símptomes que ens poden fer pensar que ens trobem davant un cop de calor són:

- Vòmits o nàusees

- Mal de cap intens

- Febre

- Dolors musculars

- Pèrdua de consciència

- Desorientació o confusió

- Set

- Nerviosisme

- Pell seca

- Feblesa en general

- Sudoració en excés

El cop de calor pot sofrir-lo qualsevol persona, encara que hi ha col·lectius molt més vulnerables com persones grans i nadons, per la qual cosa cal estar especialment atent a aquests davant qualsevol senyal d'alarma.

Quan es presenten aquests símptomes, cal evitar el sol i refugiar-se sota una ombra, no realitzar exercici físic, no subministrar fàrmacs per a baixar la febre, hidratar-se molt (amb aigua o begudes isotòniques que ens ajudin a recuperar les sals perdudes), mullar-se amb compreses humitejades (en coll, front, axil·les o clatell), aplicar gel de fred o donar-se banys en aigua freda. Està prohibit el consum de begudes alcohòliques (com ara la cervesa), ja que l'alcohol augmenta encara més la temperatura.

Per a evitar el cop de calor o la insolació abans que aparegui, hem de:

- Cobrir-se bé el cap amb una gorra i els ulls amb ulleres de sol.

- Evitar romandre dins d'un cotxe sense aire condicionat.

- Evitar menjars molt pesats que dificultin la digestió.

- Consumir suficients líquids.

- Evitar exposició solar en les hores de més sol (de 12 a 16 h).

- No realitzar exercici físic en les hores també més caloroses.

- Evitar begudes amb cafeïna.

- Vestir amb roba lleugera, preferiblement de cotó o lli.