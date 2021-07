La ingesta de xocolata amb llet al matí entre dones postmenopàusiques pot ajudar a cremar greix i reduir els índexs de glucèmia en aquest grup d'edat. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi científic que, a més, ha demostrat que menjar xocolata no va donar lloc a un augment de pes en les dones estudiades i va tenir efectes diferents sobre el metabolisme segons el moment de la ingesta.

El treball, dirigit per la catedràtica de la Universitat de Múrcia (UMU) Marta Garaulet i el doctor Frank A.J.L. Scheer, del Brigham and Women's Hospital, forma part de la tesi doctoral de la doctoranda de la UMU Teresa Hernández-González. Es el primer treball en humans que estudia els efectes de la xocolata sobre el metabolisme segons l'hora a la qual es pren, van informar fonts de la institució docent en un comunicat.

"Per estudis anteriors sabem que l'hora del menjar és un sincronitzador de rellotges interns associats amb l'obesitat, per la qual cosa la hipòtesi de partida era que, depenent de l'hora d'ingesta, la xocolata tindria un efecte diferent sobre l'apetit i altres factors relacionats amb el pes corporal", explica Garaulet.

Les conclusions s'han obtingut després d'un estudi creuat i aleatori entre dones que durant un període de 14 dies van prendre xocolata amb llet durant la primera hora després d'aixecar-se (matí), durant altres 14 dies ho van prendre durant l'hora abans de dormir (nit) i també van mantenir un tercer període de 14 dies en què no van prendre xocolata, de manera aleatòria, i amb una setmana de descans entre cada condició experimental.

Durant l'estudi, totes les participants van consumir 100 grams de xocolata amb llet a l'hora indicada, la qual cosa suposa 542 quilocalories extres sobre la seva dieta habitual. Es va triar aquest tipus de xocolata perquè és el més consumit, per ser menys amarg que la xocolata negra. A més, aquesta xocolata també té cafeïna, teobromina, polifenols i tanins; és a dir, principis actius amb efectes antioxidants beneficiosos propis de la xocolata negra, però que també es troben en aquesta varietat de xocolata amb llet.

"Tots aquests efectes de prendre la xocolata al matí es tradueixen en la reducció de la cintura, alguna cosa que crida l'atenció especialment tenint en compte l'elevat consum de quilocalories que suposen els cent grams diaris de xocolata"

Una de les primeres conclusions és que no es va produir cap diferència en el pes o la composició corporal, independentment d'en quin període de l'estudi estiguessin les dones.

Les dones postmenopàusiques tenen un factor de risc per a l'obesitat i tendència a acumular greix en l'abdomen i, malgrat això, la ingesta de xocolata diària durant 14 dies no els va fer engreixar.

El que sí que succeeix és que, tant si el consum és al matí com si és a la nit, disminueix la gana i el desig pel dolç durant el dia. Això suposa que la ingesta d'aliments es redueix en 300 quilocalories si la xocolata es consumeix al matí i en 150 quilocalories si es pren de nit. Aquestes xifres en cap cas compensen les 542 quilocalories ingerides amb la xocolata, per la qual cosa l'efecte de no engreixar segurament es devia a altres factors.

En concret, els investigadors han detectat que si la xocolata es pren a la nit es produeixen canvis metabòlics com que augmenti l'activitat física espontània en un 7%. A més, també augmenta la dissipació de la calor després dels menjars en un 1,3%, per la qual cosa amb la mateixa quantitat d'ingesta s'acumula menys energia. D'altra banda, també augmenta l'oxidació de carbohidrats en un 35%, cosa que significa que l'organisme tria en major mesura els sucres per a obtenir l'energia necessària.

Si la xocolata es pren als matins, en el període dels 14 dies s'observa que es redueix la glucèmia en dejú en un 4,5%, mentre que augmenta l'oxidació dels greixos en un 26% i la circumferència abdominal es redueix en un 2%; és a dir, prendre xocolata al matí ajuda a baixar el sucre en sang i promou la mobilització de greixos del cos. "Tots aquests efectes de prendre la xocolata al matí es tradueixen en la reducció de la cintura, alguna cosa que crida l'atenció especialment tenint en compte l'elevat consum de quilocalories que suposen els cent grams diaris de xocolata", apunta Teresa Hernández-González.

Garaulet afegeix com molt significatiu el fet que "al matí el consum de xocolata provoqui que es cremi més grassa i que la ingesta de xocolata a la nit produeixi un efecte sobre les reserves de sucres, això podria ser interessant per a la pràctica d'esport i l'obtenció d'un major rendiment".

A més, tant la xocolata a la nit com pel dia influeix en els perfils de la microbiota intestinal i la seva funció. En concret, disminueixen els fimícoles i augmenten les actinometries; o cosa que és el mateix, es produeixen canvis en la microbiota intestinal que podrien reflectir un efecte etiopatogènic; alguna cosa que s'ha observat especialment als matins. Tota la informació obtinguda demostra que els perfils de la microbiota són completament diferents en funció de l'hora en la qual es mengi la xocolata.

D'altra banda, quan es va analitzar el somni i la temperatura corporal, es va veure que la variabilitat del somni i de l'hora de ficar-se al llit disminuïa en prendre la xocolata a la nit. No obstant això, l'efecte en el somni en prendre la xocolata al matí va ser que augmenta el temps dedicat a la migdiada.

"Tenint en compte que nombrosos estudis identifiquen el somni regular i major durada del somni amb menor risc d'obesitat, aquesta pot ser una de les explicacions al fet que un major nombre de calories no suposés engreixar i que en general resulti en una sèrie de canvis metabòlics beneficiosos", explica Frank A.J.L. Scheer, especialista en cronobiologia.

En resum, aquest estudi aleatori i croat, suggereix que la xocolata al matí o a la nit en una finestra estreta de temps pot influir de manera diferent sobre la fam, l'apetit, l'oxidació de substrats, la microbiota i el somni. A més, una ingesta alta de xocolata al matí podria ajudar a cremar greix i reduir els índexs de glucèmia en dones postmenopàusiques.

Altres autors de la publicació són Rocío González-Barrio, Juan Antonio Madrid i María Jesús Periago tots ells de la Universitat de Múrcia, i Mari Carmen Collado (IATA-CSIC) i Carolina Escobar de la Universitat de Mèxic.