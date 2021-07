Banyador, bikini, crema solar facial i corporal, tovallola, etc. En la nostra bossa d'estiu no falta de res! Però en aquesta llista falta un producte que, durant els mesos més calorosos, ha de convertir-se en un essencial. Parlem ni més ni menys que de l'after sun. Per això en aquest post volem donar-te les raons per les quals hauries d'utilitzar after sun. D'aquesta manera, segur que no t'oblides d'ell mai més!

Protecció de la pell

Aquest tipus de cosmètics, els after sun, estan dissenyats per a protegir la pell després de l'exposició solar. És per això que compta amb unes propietats calmants, regenerats, reparadores i antioxidants. Has de ser conscient que el sol i l'aigua, tant del mar com de la piscina, ressequen moltíssim la pell. Els after sun acostumen a incloure en la seva fórmula àloe vera i olis vegetals, i així aportar confort i benestar a la pell. Ah! I no només ho utilitzis quan et cremis, ja que és recomanable utilitzar-ho per a reparar la pell de totes les exposicions solars.

Rehidrata

A més de protegir, aquest producte també rehidrata la pell. Les radiacions solars «estressen» la pell, i això provoca una pèrdua d'aigua que, conseqüentment, provoca tibantor i cremor. Quan utilitzes after sun s'aconsegueix recuperar la hidratació, i baixa la inflamació i repara el mal oxidatiu també derivat de la radiació solar. Els ingredients en la formulació que aconsegueixen restaurar la falta d'aigua en la dermis poden ser alguns hidratants i calmants, com la calèndula, el pantenol, l'àcid hialurònic, l'àloe vera, l'al·lantoïna o la urea.

Baixa la temperatura

Com ja hem dit, l'after sun té propietats calmants, i per això té la capacitat de baixar la temperatura de la pell. Després de passar temps exposat al sol, la temperatura interna i externa de la pell està molt elevada. Així, aquests productes són un refresc per la pell, i guardant-los en la nevera pots aconseguir que baixi la temperatura de la dermis. Hi ha alguns que porten substàncies a base de menta i minerals que, per les seves propietats descongestives, tenen un efecte més refrescant i també ajuden a calmar la picor.

Prolonga el bronzejat

Primer, hem de remarcar que el bronzejat que sorgeix a partir de l'exposició solar és un mecanisme de protecció de la dermis. La pell, per a protegir-se d'un major mal, produeix més melanina, que és el que li dona pigment. L'after sun ajuda a prolongar l'efecte daurat en la pell el màxim possible. Contenen pigments que tenyeixen la capa superficial de la pell, d'aquesta manera activen la melanina i així allarguen l'efecte bru durant dues setmanes més. En hidratar i protegir la pell de forma més intensiva, ajuda a prolongar el bronzejat.

Efecte antienvelliment

L'exposició solar prolongada produeix una pèrdua d'aigua i de col·lagen en la pell. Això comporta l'aparició d'arrugues prematures, taques, etc. L'after sun porta antioxidants, com les vitamines A, C E, els betacarotens i els polifenols, que redueixen el mal provocat. Si contenen oliïs antiedat, com el d'argán, el d'albercoc o el d'ametlla dolça, entre altres, li donen encara més propietats regeneradores.

I, sobretot, no oblidis posar-te crema solar sempre que vagis a exposar-te a les radiacions solars. Si vas a la platja o a la piscina, recorda tornar a aplicar el fotoprotector cada dues hores, com a màxim temps d'espera, i sempre que surtis de l'aigua.