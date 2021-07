El servei de pediatria de l'hospital Trueta de Girona disposa d'una nova eina per ajudar a millorar el benestar emocional dels infants ingressats. Es tracta de les 'Superboxs', unes cobertures de colors per a les bosses de sèrum, transfusions i tractaments amb imatges personalitzades que escull cada pacient. És un projecte desenvolupat per l'hospital Vall d'Hebron i Vecmedical, que s'està implementant en diferents hospitals del territori. En la seva creació hi han participat professionals de medicina, treball social, infermeria i enginyeria, així com voluntaris, famílies i pacients. La iniciativa arriba al Trueta gràcies a la Fundació El Somni dels Nens, que ha fet donació de 25 Superboxs i un àlbum amb 155 il·lustracions plastificades.

L'objectiu d'aquestes cobertures és que els nens i nenes ingressats puguin viure de forma més positiva l'experiència de la medicació i, d'aquesta manera, augmenti el seu benestar durant l'estada a l'hospital. A més, permeten que els pacients formin part activa del seu tractament, ja que poden decidir amb quines il·lustracions decorar les caixes. També són un suport per a l'Equip d'Infermeria Pediàtrica en el moment d'administrar la medicació o fer una cura, perquè els infants estan menys angoixats.

Aquesta donació s'emmarca en el programa de mecenatge i micromecenatge de l'Hospital Trueta 'Fem+Trueta', que té la finalitat d'implicar entitats, empreses i particulars en el projecte assistencial del centre i obtenir recursos complementaris per millorar el confort i el benestar dels pacients i les seves famílies, i millorar encara més la qualitat dels serveis.

La Fundació El Somni dels Nens dona suport als infants i les seves famílies, així com també als equips mèdics i assistencials que els cuiden i s'ocupen de la seva curació. Des de fa anys, l'entitat col·labora amb el Servei de Pediatria i Neonatologia de l'Hospital Trueta.