La ressaca es produeix quan després d'una ingesta excessiva d'alcohol, el fetge comença a sobre treballar i absorbir tota l'aigua que pot del cos per a netejar aquest alcohol i transformar-lo en una substància inofensiva. Això provoca que la resta del cos es quedi sense l'aigua necessària per a un correcte funcionament, com li ocorre al cervell, provocant els mals de cap.

Alguns remeis per a eliminar o minimitzar la ressaca, i per tant, els trastorns associats a la mateixa són:

- Hidratar-se molt. Sens dubte és la primera mesura a adoptar i s'ha d'anar repetint de manera freqüent. Beure molta aigua natural, però també begudes isotòniques que ajudin a recuperar les sals minerals perdudes. El suc de taronja natural també ajuda al fetge a degradar l'alcohol.

- Evitar el cafè i el te i substituir-lo per infusions de poliol-menta, Melissa o Dent de lleó.

- Donar-se una dutxa amb aigua temperada. El vapor que es desprèn, ajuda a buidar el cap.

- Si hem de prendre'ns un medicament, millor optar per l'ibuprofèn. El paracetamol fa que el fetge treballi més, per la qual cosa no convé saturar-lo.

- Evitar menjars porqueria o aquells que siguin pesats. No cal augmentar al malestar que tenim amb problemes estomacals.

- Consumir molta fruita, ja que la fructosa que contenen, ajuda a depurar el cos.

- Descansar molt.