Trenta-vuit és el nombre total de flors de Bach que existeixen, associades cadascuna d'elles a les emocions que sentim i que s'utilitzen per a tractar situacions com la por, l'estrès, la desesperança o les obsessions, entre moltes altres. En ser essències extretes d'arbres i plantes no són perjudicials per al nostre organisme. Aquestes flors molt utilitzades en la medicina natural, són usades des de 1930, quan el metge-homeòpata Edward Bach va investigar-les i va arribar a la conclusió que amb elles es podia aconseguir l'harmonia i el control de les emocions, convençut que la salut no sols radica en el cos, sinó també en la ment i que per a curar una malaltia no cal atacar només l'efecte, sinó també la causa que la provoca.

Aquestes 38 flors es relacionen amb els 7 grans grups emocionals descrits pel Dr. Bach:

1. Coneix la teva pròpia ment: Cerato, Gentian, Gorse, Hosnbeam, Scleranthus, Wild Oat. Aquest grup serveix per a combatre la desil·lusió, la falta de suport, l'enveja, la gelosia, trobar sentit a la vida o deixar de dubtar contínuament.

2. Afronta les teves pors: Aspen, Cherry Plum, Mimulus, Xarxa Chestnut, Rock Rose. Per a la por i les preocupacions excessives.

3. Viu el dia a dia: Chestnut Bud, Clematis, Honey Suckle, Mustard, Olive, White Chestruty, Wild Rose. Per a sentiments com la tristesa, per a poder augmentar l'activitat, superar el passat o deixar de caure sempre en els mateixos errors.

4. Arriba als altres: Heahter, Impatiens, Water Violet. Bàsicament per a atacar la solitud.

5. Senteix-te Ferm: Agrimony, Centaury, Holly, Walnut. Per a mantenir-se ferm, acceptar els canvis i comunicar-se.

6. Troba la felicitat i l'esperança: Crab Apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Bethehem, Sweet Chestnut, Wilow. Per a saber/poder perdonar, acceptar-se, consolar-se i tenir esperança, entre altres.

7. Viu i deixa viure: Beach, Chicory, Rock Water, Vervain, Line. Per a ser tolerant i flexible.

No hi ha estudis demostrats sobre quantes flors és possible combinar al mateix temps. El rang aproximadament estaria entre 5 i 9, però tot dependrà de cada cas. És per això que el millor sempre és consultar a un especialista perquè ens avaluï convenientment i ens aconselli sobre el tractament a seguir.