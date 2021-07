Salut incorporarà 150 professionals als Centres d’Atenció Primària (CAP) la propera tardor per cuidar la salut mental de la població. Principalment, segons va explicar el conseller Josep Maria Argimon en comissió parlamentària, seran psicòlegs comunitaris. Va afegir que creu que cal reconvertir ells 1.100 llits de llarga estada psiquiàtrica per avançar a un model inclusiu, per exemple, amb pisos terapèutics. També va explicar que es mantindran els gestors covid i els referents escolars -prop d’un miler- perquè siguin gestors de salut en un sentit més ampli.

Argimon va destacar que els 150 nous professionals seran principalment psicòlegs, però també hi haurà educadors socials i mediadors. S’integraran als equips d’atenció primària amb un índex de privació social i econòmica més elevat. El conseller va explicar que la seva intenció és incorporar nous professionals a la resta de CAP l’any vinent.

Argimon va dir que la probabilitat de patir problemes de salut mental entre la població de 4 a 14 anys ha passat del 8% a l’11%, però entre la població més desfavorida socialment i econòmica arriba al 13%, mentre que en les classes més afavorides és del 6%. Els trastorns de comportament alimentari també s’han incrementat un 21%, va dir.

El conseller va assenyalar que es destinaran 80 milions d’euros del pressupost per «fer una salut mental més accessible, proactiva, propera, resolutiva, longitudinal i apoderant i potenciant l’autonomia de les persones afectades». Per això es desplegaran 52 equips multidisciplinars per crisis a domicili que puguin fer dos o tres visites a la setmana.