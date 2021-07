Aprimar-se menjant més. Sembla impossible, però no ho és. Només cal saber què menjar. La resposta està revolucionant la xarxa: «Tant de bo tot el món tingués aquesta informació». Generalment, a major quantitat de menjar ingerit, més sensació de sacietat. La lògica convida a pensar que a major quantitat, més s'engreixa. Però no sempre és així. Un exemple: una xocolatina industrial de 42 grams té 218 kilocalories. La ingesta de 55 maduixes, uns 600 grams d'aquesta fruita, aporten les mateixes calories. Resulta obvi que 600 grams de maduixes omplen més que els 42 grams de xocolatina. I això demostra que es pot aprimar menjant més. A part de les calories, també cal tenir en compte que la fruita fresca és molt més saludable que les xocolatines industrials. Com diria un economista, canviar les maduixes per la xocolata és un clar «win-win».

Aquesta teoria ha sigut publicada a les seves xarxes socials per l'expert Miquel Gironès, que compta amb desenes de milers de seguidors al seu Instagram. La seva revelació ha tingut centenars de respostes dels seus fidels followers. «És que la gent no té aquesta informació», lamenta en una publicació que té més de mig miler de «m'agrada». «Perdre grassa o aprimar-se no ha de ser sinònim de passar gana. Simplement és escollir amb més cap», ressalta Gironès. Una cosa molt semblant aconsella l'expert per ingerir carbohidrats en horari nocturn. «Hem de deixar de parlar de carbohidrats, proteïnes, grasses... I començar a parlar més d'aliments fonts de carbohidrats, grasses, proteïnes...», destaca Gironès, que continua: «Perquè la fruita és una excel·lent elecció al moment, mentre que unes galetes són aliments de pitjor qualitat nutricional en qualsevol moment», afirma per desmitificar que no és recomanable ingerir fruita a les nits.

I és que l'expert assegura que els avantatges de la fruita sempre van més enllà. «No són només una aportació de carbohidrats, també contenen un piló d'aigua, vitamines, minerals, fibra...», destaca. I segueix: «Mentre que una galeta, que també conté carbohidrats, conté a més grasses no saludables, sucre lliure, moltes més calories i menor índex de sacietat», argumenta. Seguir aquests consells, que poden trobar-se a les xarxes socials, pot ser bo per reduir grassa i pes i millorar els hàbits de vida. Tot i que, l'ideal és posar-se en mans d'un professional perquè estudiï cada cas de manera individual o detallada i així evitar qualsevol classe de risc per la salut.