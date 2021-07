L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha adjudicat les obres de reforma i ampliació de l'àrea d'Endoscòpies de l'hospital Santa Caterina de Salt. Els treballs, que s'iniciaran el mes de setembre i que es preveu que acabin el primer trimestre de l'any que ve, tenen un pressupost de 595.893'44 euros. Aquest projecte permetrà al centre doblar la capacitat del servei i assumir així l'increment de l'activitat del programa de cribratge de càncer de còlon i recte i l'augment del nombre d'endoscòpies diagnòstiques per sospita clínica, tant les programades com les urgents. A més, també permetrà realitzar nous tractaments guiats.

Un cop completats els treballs d'ampliació, el servei passarà a tenir dues sales d'endoscòpies, una de nova creació i una totalment reformada i equipada, de manera que l'hospital podrà fer procediments que fins ara quedaven limitats, com ara les endopròtesis, les mucosectomies complicades o les polipectomies de risc. Les obres es duran a terme utilitzant els dos patis adjacents al servei actual. En un d'ells, s'hi ubicarà la nova sala d'endoscòpies i l'altre servirà per separar els circuits de professionals, logística i residus. Amb la nova distribució s'aconseguirà també millorar la funcionalitat, la seguretat i la qualitat assistencial, ja que permetrà disposar d'un espai específic per a la preparació del pacient, tenint present també les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda.

A més, hi haurà una àrea per a l'observació i recuperació del pacient en estat crític i una sala de rentat i desinfecció dels aparells que s'utilitzen en la pràctica d'endoscòpies i que estarà connectada a les dues sales d'endoscòpies.

Aquesta unitat és la de referència per la població de la seva àrea d'influència -170.000 habitants de part del Gironès i Selva interior-, i dona servei a una població de 300.000 habitants si ens referim al Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte.

Actualment al Santa Caterina de Salt s'hi fan una mitjana de 3.300 endoscòpies a l'any, de les quals el 64% són colonoscòpies i el 34% gastroscòpies. El 2% restant correspon a altres tipus d'exploracions com ara anuscòpies o enteroscòpies.