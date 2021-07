Aconseguir aprimar-se és qüestió de tenir en compte tres claus: marcar-se metes, esforçar-se i perseverança. Aquestes són les claus per a perdre pes caminant.

Incrementar la quantitat d'exercici diari és fonamental; això és, si per acudir a la feia caminem 2 quilòmetres diaris i el que pretenem és perdre pes, hem d'augmentar les distàncies dels passejos diaris. Una bona distància són 10.000 passos que recomana l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a prevenir malalties vasculars i altres relacionades amb el sedentarisme com la diabetis.

Una altra de les claus que revela l'informe és la necessitat que cadascun estableixi les seves pròpies metes i es repti diàriament. Així, si aquesta setmana he caminat una mitjana de 5 quilòmetres diaris, haig de reptar-me al fet que la setmana vinent aquesta distància sigui de 6 quilòmetres. La següent de 7 i així progressivament. A més de les distàncies, un altre dels punts forts és el ritme: per a aprimar és més efectiu caminar ràpid. Això ajudarà també a enfortir altres parts del cos de l'esportista.

Molts "influencers" i esportistes estan sumant-se cada vegada més a la moda d'un esport que molts van deixar al col·legi: saltar a corda. Es tracta d'un exercici senzill, que tothom pot practicar sense por de provocar-se lesions i que té diversos avantatges.

Es tracta d'un exercici d'alta intensitat pel que només has de fer uns minuts per a notar els resultats. És a dir: cremaràs moltes més calories saltant a la corda 10 minuts que corrent durant mitja hora. A més aquest exercici de moda et permet dedicar-li el temps just al dia a l'esport. Això sí: recorda que has de combinar el salt a la corda amb més moviment en general al llarg de tota la jornada. No serveix de res que estiguis durant una hora fent esport als matins i després facis una vida totalment passiva. Recorda que l'Organització Mundial de la Salut assegura que has de moure't (com a poc) fins a aconseguir fer 15.000 passos cada dia. I això només per a estar saludable i no patir cap malaltia relacionada amb l'excés de pes. Aprimar i caure en un dèficit calòric és una mica més complex.