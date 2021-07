L'estiu suposa una dura prova per al cabell i depèn de tu que arribi a setembre en les millors condicions possibles. En aquesta ocasió hem parlat amb un dels millors estilistes del nostre país, el director de Maison Eduardo Sánchez, qui ens revela com cuidar el cabell a l'estiu per evitar el desastre capil·lar. Prens nota?

1. Doble escut

Cal utilitzar protectors solars que salvaguardin el cabell del sol i altres agressions, però també de gorres, barrets o mocadors que suposin un escut físic a tants i tan continus enemics. Cal tenir en compte que cada agent extern afecta el cabell d'una determinada manera: la radiació UV altera els pigments de color del cabell, resseca molt i augmenta la fragilitat de la queratina, a part de robar a les cabelleres tota la seva lluentor. El vent embulla el cabell, l'embruta més i provoca que a l'hora de desembolicar-lo la fibra pateixi i es vagi afeblint. La sorra irrita molt el cuir cabellut i provoca sensibilitat. El clor modifica el color i seca el cabell atacant als greixos naturals protectors del cabell. La sal marina, per part seva, cristal·litza sobre la fibra capil·lar i obre les puntes. La calor també inflama i irrita el cuir cabellut i resta nutrició.

2. Quan surtis de l'aigua compte amb les pintes!

Just després del bany el cabell és especialment fràgil, per això, abans de desembolicar-lo, és necessari aplicar un acondicionador sense aclarit o un protector solar capil·lar, per ajudar al desembolicat mentre es nodreix el cabell. Cal fer-ho sempre amb una pinta de pues amples i evitant estirades que puguin trencar la fibra.

3. Rentar els cabells cada dia és obligatori

Oblida totes aquestes recomanacions sobre que rentar el cabell diàriament és dolent. Tant si ho has submergit en l'aigua de la mar com en el de la piscina, és imprescindible rentar bé el cabell per eliminar restes de salnitre o clor. El millor aliat? Un xampú purificant, però suau i d'ús freqüent i acompanyar-lo sempre d'un condicionador, amb aclarit o sense o d'un oli o sèrum, segons els gustos.

4. Abusa de la mascareta capil·lar, i en modalitat seca!

Mínim dues vegades a la setmana cal aplicar una mascareta capil·lar que repari i hidrati en profunditat el cabell, però el truc està fent-ho en sec. No importa tant el temps d'exposició – cal deixar-la 10-15 minuts-, com fer-ho en sec abans de rentar el cabell, perquè l'aigua impedeix que el producte penetri en la fibra capil·lar i no serveix per res. Després d'aplicar la mascareta, rentar el cabell de manera habitual.

5. Extrema les precaucions si portes el cabell de colors

Els cabells tenyits o amb metxes pateixen especialment a l'estiu: són més porosos i per tant més sensibles a les agressions externes. Els rossos clars s'oxiden molt i els vermells són més sensibles a la pèrdua de tonalitat. Per això l'ús de xampú, acondicionador o mascareta capil·lar, així com d'olis i sèrums es imprescindible.

6. Si ets rossa, rebaixa la intensitat del tint

És recomanable que abans dels dies de sol i platja, en l'última visita al perruquer, s'aposti per un ros una mica més fosc perquè l'exposició solar, el clor i el salnitre ja aclareixen per si mateix el cabell. Amb especial atenció als rossos daurats i mel que són els que més aclareixen i acaben en tonalitats indesitjades. Els rossos beix i platí sobreviuen millor perquè l'estiu els potencia.

7. Pigments obligats

Els xampús, acondicionadors o mascaretes capil·lars amb pigments ara, de totes totes, seran els teus aliats imprescindibles si tens el cabell de colors o amb metxes. Utilitza'ls seguint els consells de cada fabricant, la seva acció és fonamental per mantenir la intensitat del color i la lluentor a resguard de les contínues agressions que l'estiu suposa per al teu cabell i per neutralitzar tonalitats indesitjades.

8. Fidelitat a la teva perruqueria

I digues no a anar a un saló de bellesa diferent durant les vacances. Els majors desastres de color succeeixen quan cerques una perruqueria per a un retoc d'emergència en el teu destí d'estiueig... És llavors quan la catàstrofe està gairebé assegurada. Si és imprescindible, demana al teu estilista de confiança la fórmula que utilitza en els seus treballs de color i el marge d'error disminuirà.