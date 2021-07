Una nova recerca realitzada a les Universitats Johns Hopkins (EUA), Alberta (Canadà) i Pompeu Fabra ha definit el mecanisme molecular que impulsa el pas inicial de la metàstasi tumoral, l'entrada de cèl·lules tumorals als vasos sanguinis o limfàtics. La progressió metastàtica, la disseminació de cèl·lules tumorals a òrgans distants del tumor inicial, és responsable del 90% de les morts totals relacionades amb el càncer. El nou estudi publicat a 'Science Advances' conclou que el canal de ions TRPM7 facilita l'expansió inicial de les cèl·lules. Els científics apunten que comprendre com les cèl·lules tumorals escapen del tumor primari i entren a la vasculatura és clau per a identificar la malignitat del tumor i millorar el tractament.

Fins ara se sabia que el flux de líquid baix facilita la supervivència de les cèl·lules tumorals a la circulació, però no a través de quin mecanisme les cèl·lules eviten entrar als vasos amb fluxos de líquids alts.

Els investigadors van identificar el sensor molecular de flux de fluid, el canal de ions TRPM7, que s'activa quan la cèl·lula està exposada a un major flux de líquid en el seu entorn i promou l'entrada de calci a les cèl·lules.

El calci actua com un senyal per a orquestrar diferents proteïnes. Com a resultat d'aquest procés, les cèl·lules canvien de direcció tornant pel mateix túnel estret en lloc de sortir a l'espai obert.

L'equip de recerca internacional va passar a provar si la quantitat i l'activitat dels canals TRPM7 presents en les cèl·lules tumorals poden ser un element clau per a determinar si una cèl·lula tumoral té una capacitat d’intravasació baixa o alta.

Van concloure la seva recerca proposant que les cèl·lules canceroses reprimeixen aquest mecanisme, controlat per TRPM7, per a entravessar i facilitar la metàstasi a distància.

L'estudi també apunta que una millor comprensió sobre la intravasació de cèl·lules tumorals és la clau per a futurs desenvolupaments terapèutics per a bloquejar la propagació de les cèl·lules tumorals des del seu lloc primari, abans de l'inici de la metàstasi.