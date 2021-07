Citrullus Lanatus, aquest és el nom científic de la síndria, fruita que juntament amb el meló pertany a la família de les Cucurbitàcies i que és originària d'Àfrica. Aquesta fruita, que pot rebre altres noms segons el país (tals com meló d'aigua), és molt refrescant (ja que es compon d'un 95% d'aigua), saciant i ajuda a baixar de pes perquè és una de les fruites amb menys calories. Entre les seves propietats, destaca el seu poder antioxidant, gràcies principalment al licopè, que protegeix les cèl·lules del cos de l'oxidació i que a més, és la que li dóna aquest to vermell tan intens. Però, a més:

- Millora la salut cardiovascular.

-Alleuja la fatiga muscular després de realitzar un esport o un gran esforç.

-És molt útil contra la disfunció erèctil.

-Combat els símptomes del refredat per ser rica en vitamina C. Aquesta vitamina a més participa activament en la regeneració dels teixits, per la qual cosa accelera la cicatrització de les ferides.

-Els ossos també reben la seva dosi d'ajuda gràcies a la síndria, perquè és rica en potassi i reté el calci en el cos durant més temps.

-És diürètica

-Té un gran poder antiinflamatori.

Actualment la podem trobar en el mercat durant tot l'any, gràcies d'una banda als hivernacles i d'una altra a les dates diferents de sembra en les diverses zones del món, però és ara a l'estiu, quan aconsegueix el seu millor moment, quant a sabor i també, en quant a preu. El seu sabor dolç agrada a tots, inclosos els nens, que a més troben en aquesta fruita una gran aliada, sobretot en les seves varietats sense llavors, que la fan encara més fàcil de menjar.