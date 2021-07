Combinar quimioteràpia i inhibidors de l'oncogen BRAF és una estratègia molt efectiva per lluitar contra el melanoma metastàtic, segons un estudi d'investigadors de l'Insitut Hospital del mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) de l'Hospital del Mar i l'Institut Català d'Oncologia (ICO). El melanoma metastàtic és la principal causa de mortalitat per càncer de pell al món. En l'estudi s'ha analitzat l'efecte de la combinació dels dos tipus de tractaments tant per separat com conjuntament i s'ha demostrat un efecte superior quan es combinen. En estudis anteriors, havien demostrat la utilitat de bloquejar l'expressió de l'oncogen BRAF per reduir la capacitat de reparació de les cèl·lules de càncer de colon i recte després de quimioteràpia.

Els investigadors han analitzat els dos tractaments per separat i de forma conjunta en ratolins i en cèl·lules tumorals 'in vitro'. La combinació dels dos abordatges va mostrar un efecte superior en tots els assajos després d’una setmana de tractament. A la vegada, els seus beneficis es van mantenir una vegada finalitzat el tractament.

L'investigador de l'IMIM-Hospital del Mar i signant de l'estudi, el doctor Lluís Espinosa, ha explicat que aquesta estratègia no només pot prevenir l'aparició de resistències a alguns abordatges, sinó que ofereix una nova perspectiva terapèutica per als pacients amb mutacions que afecten l'oncogen BRAF.

L’estudi també apunta que baixes dosis de quimioteràpia, evitant la seva toxicitat, combinades amb el tractament habitual amb inhibidors de BRAF, poden tenir un gran efecte sobre la progressió del melanoma metastàtic. A més, pel fet que el tractament combinat elimina les cèl·lules tumorals en lloc d’aturar el seu creixement, també s’evitarien tractaments llargs i la possible aparició de resistències.

D'altra banda, els investigadors creuen que aquest abordatge podria ser aplicat a altres tipus de càncer, incloent-hi alguns subtipus rars de melanoma que actualment no tenen tractament perquè no presenten mutacions a l’oncogen BRAF. Els autors de l’estudi consideren que aquesta possibilitat és de fàcil avaluació, en existir ja els tractaments, que estan sent utilitzats de forma habitual en el tractament de diversos tipus de tumors.

El cap de secció del Servei de Dermatologia i també signant del treball, el doctor Fernando Gallardo, ha explicat que en combinar a baixes dosis de quimioteràpia, de molt baixa toxicitat, amb inhibidors de BRAF, es danya d'una banda l'ADN de la cèl·lula amb la quimioteràpia, i de l'altra s'impedeix a la cèl·lula reparar-se gràcies als inhibidors de BRAF. Això no només potenciaria l'efecte de cadascun dels tractaments, sinó que també podria fer aquest efecte irreversible.

Un dels principals problemes per al tractament amb inhibidors de BRAF, el tractament de referència en aquesta malaltia, és que les cèl·lules canceroses tornen a proliferar en adquirir resistència a aquest abordatge, ja que l’inhibidor només les atura, no les elimina. Per això, la possibilitat d’utilitzar aquesta combinació amb quimioteràpia podria eliminar el problema d’algunes resistències i de la recaiguda a la malaltia.