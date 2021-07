La biblioteca de Lloret de Mar acollirà aquest divendres la tercera marató de vacunació sense cita prèvia. La jornada començarà a les nou del matí i s'allargarà fins a les vuit del vespre, o fins que s'esgotin les dosis disponibles. La franja d'edat cridada a participar-hi són les persones nascudes entre el 1952 i 1981, és a dir, d'entre 40 i 69 anys. Entre els requisits per participar-hi, hi ha que no es tingui cap cita programada en un altre centre, no haver rebut cap dosi, no haver passat la covid en els últims sis mesos i no tenir cap símptoma compatible amb la malaltia.