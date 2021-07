L’Hospital de la Vall d’Hebron (Barcelona) ha realitzat un trasplantament dels dos pulmons al Jordi, un home de 51 anys que els tenia «destrossats» després d’haver passat una Covid-19 «severa». Aquest és el primer cas a Espanya de trasplantament pulmonar a un pacient post-Covid. En altres paraules: un «fet històric» en aquesta pandèmia i en la sanitat espanyola i catalana, com ho defineixen els metges.

El Jordi es va contagiar a principis d’any, en la tercera onada de coronavirus, i feia 122 dies que era a l’uci de l’Hospital de Bellvitge (l’Hospitalet). La inflamació provocada pel coronavirus li havia causat danys irreversibles als pulmons.No tenia cap patologia prèvia important abans de contagiar-se del coronavirus. Després d’una operació «complicada» que va durar «nou hores», ara es troba ingressat en una planta de la Vall d’Hebron, pot respirar per si sol i en una setmana els metges li donaran l’alta.

«Els seus pulmons no és que funcionessin poc, sinó que no funcionaven gens. Portava quatre mesos amb un suport d’Ecmo», ha explicat aquest divendres en roda de premsa Maribel Rochera, del servei d’anestesiologia, que ha definit la intervenció com «una nova porta que s’obre» en el tractament de la Covid-19. «Ha sigut un repte històric i només podia ser producte d’un treball multidisciplinari», ha destacat Carles Bravo, coordinador del Programa de Trasplantament Pulmonar de Pneumologia de la Vall d’Hebron.

La història del Jordi

El trasplantament pulmonar a causa de la Covid-19 és una intervenció que es realitza al món «des del principi» de la pandèmia, com ha explicat el cap de Cirurgia Toràcica i Trasplantament Pulmonar de la Vall d’Hebron, Alberto Jauregui. El que s’ha presentat aquest divendres a l’hospital barceloní és el primer cas d’Espanya, però no el primer del món. Els Estats Units són el país que més trasplantaments realitza en pacients post-Covid.

Segons Jauregui, hi ha dos tipus de pacients amb Covid candidats a rebre un trasplantament pulmonar: «Els ingressats en una uci amb una pneumònia greu i aquells que, sense estar en una uci, tenen seqüeles per la Covid-19 que probablement els hagi causat lesions al pulmó».

La història del Jordi, el pacient post-Covid de 51 anys trasplantat a la Vall d’Hebron, va començar a principis d’any amb una «infecció molt greu» a causa del coronavirus. L’evolució de la malaltia va ser «molt ràpida» i de seguida l’home, que va ingressar primer en un hospital comarcal, va haver de ser ingressat a l’uci de Bellvitge (un centre més gran), on va estar connectat a un ventilador i després a una màquina d’Ecmo.

«Després de quatre mesos a l’uci, l’Hospital de Bellvitge ens va demanar una valoració per veure si el podíem trasplantar. El vam posar en llista preferent en el trasplantament. Va ser una cirurgia especialment complicada que va durar nou hores i que va sortir francament bé», ha relatat Jauregui. Al cap de pocs dies, al pacient se li va retirar el suport d’Ecmo i molt pocs dies després va deixar d’utilitzar l’oxigen complementari. «Ara el tenim en planta i respira per si sol. Però encara ha de fer rehabilitació. En una setmana podrà tornar a casa», ha afegit. Amb el programa de fisioteràpia precoç de la Vall d’Hebron va començar a fer bicicleta a la mateixa uci 12 dies després de la intervenció.

El doctor Jauregui, que es dedica al trasplantament pulmonar des de fa més de 15 anys, ha assenyalat que mai havia vist «uns pulmons així». «El color, l’estructura, la funció... estaven totalment deteriorats». «Eren uns pulmons molt més inflamats en relació amb els que trobem en altres cirurgies, i recordaven una barreja de diferents patologies, des d’uns pulmons que pateixen fibrosi a d’altres que arriben a quiròfan després d’infeccions de repetició i amb la pleura engrossida», ha descrit, per la seva banda, la cirurgiana Leire Sánchez.

El trasplantament, única opció

El doble trasplantament pulmonar era l’única opció per salvar la vida del Jordi. «No hi havia més possibilitats», ha dit Judith Sacanell, referent a l’uci de Trasplantament Pulmonar. «La resta d’òrgans li funcionaven perfectament. El pacient no tenia cap altra opció ni possibilitats de sortir de l’Ecmo».

L’Ecmo, com ha explicat Jordi Riera, responsable del Programa Ecmo Adult Vall d’Hebron, és una «màquina que es connecta al pacient a través de dues artèries». «Serveix per treure-la la sang i tornar-l’hi oxigenada. La utilitzem quan el cor o els pulmons no funcionen. És una tècnica molt complexa. L’Ecmo permet que el pulmó descansi», ha explicat.

Des de l’inici de la pandèmia, la Vall d’Hebron ha donat suport amb aquesta màquina a 75 pacients amb Covid-19, dels quals un 70% ja són a casa seva. L’Ecmo s’aplica a pacients d’una edat «no avançada» i també «que no tenen disfunció d’altres òrgans». «Els pulmons del Jordi estaven destrossats. Vam considerar que no hi havia solució», ha dit Riera.

La intervenció va ser complexa perquè els metges «no tenien experiència prèvia» trasplantant a un pacient que tingués un suport d’Ecmo «durant tant temps», ha precisat l’anestesiòloga Rochera.

Actualment, els sanitaris desconeixen quants pacients post-Covid podrien necessitar un trasplantament pulmonar. «Sabem que la majoria de malalts Ecmo han evolucionat bé», ha respost Rochera a preguntes dels periodistes. «Però hem de veure si, a posteriori, seran o no del grup de malalts que acabaran necessitant un trasplantament pulmonar».

El que sí que saben els metges és que el trasplantament pulmonar del Jordi «obre una porta fins a ara tancada» per a altres pacients post-Covid. Això sí, «han de ser pacients molt ben seleccionats». «Perquè el trasplantament és sempre l’últim recurs», ha conclòs l’anestesiòloga.