Estiu és sinònim de peus destapats i segur que vols lluir els peus més bonics d'allà on vagis. Això, és clar, requereix unes cures específiques pels peus. Apunta tots aquests trucs per presumir d'uns peus preciosos, que quedin espectaculars amb les teves sandàlies preferides i destaquin a les platges i piscines.

1. Exfoliació podal

El primer pas i el principal per a exhibir uns peus perfectes. Moltes vegades oblidem les cures als nostres peus, fixant-nos només en les ungles, i la pell dels peus es torna aspra. És important exfoliar perquè cal eliminar les impureses i retirar les pells mortes. Aquest pas ajuda a mantenir la pell suau i a fer que els peus es vegin molt bonics estèticament. Pots trobar gran varietat d'exfoliants de peus -o corporals aptes per als peus-, però hauràs de seleccionar quins vols segons les teves necessitats.

Si vols eliminar asprors i suavitzar els talons esquerdats, pots decantar-te per exfoliants amb textura arenosa, i que en la seva fórmula contingui llavors de nous o albercoc. D'altra banda, si pretens exfoliar d'una manera suau per a mantenir la pell tersa, és millor que busquis una base de sucre natural o sal. Per a exfoliar, també et recomanem que utilitzis pedra tosca. Abans d'utilitzar-la has d'assegurar-te que la pedra està neta i els teus peus també. És una eina que, fregant suaument fent moviments circulars, va de luxe per a eliminar les dureses dels peus.

2. Màscara pels peus

Es tracta d'un pas que farà que els teus peus estiguin bonics i cuidats. A més, és molt senzill: només has d'embolicar els teus peus en la màscara i deixar que aquesta actuï el temps que necessiti. Això els hidratarà i nodrirà fent que es vegin molt bonics.

3. Hidratació

Com passa en tot el cos, el rostre, el cabell... hidratar és obligatori. Et recomanem que utilitzis una crema que nodreixi la teva pell i, alhora, ajudi a regenerar-la. Sobretot, després d'exfoliar és molt important hidratar en profunditat. Si ho fas, a part de lluir uns peus hidratats i bonics, podràs prevenir l'aparició de ferides i esquerdes per l'ús del calçat. Per a no oblidar-te, pots incorporar aquest pas en la teva rutina de nit.

4. Ungles pintades i decorades

Quan vulguis posar a punt les ungles per a tenir uns peus bonics has de tenir en compte algunes coses. Per començar, quan tallis les ungles has de fer-ho correctament: donar-li forma recta, i anar amb compte amb les cantonades. Així s'evita que l'ungla s'encarni i pugui infectar-se fent una unglera. I, com a toc final, segur que un color li dona aquest efecte especial als peus. Un consell! Els colors clars i els pastels accentuen el bronzejat de la pell. Tot i això, també cal esmentar que no hem d'abusar dels pintaungles, perquè afebleixen molt les ungles.

Trucs i consells per a uns peus sans

Per a acabar, volem deixar-te una sèrie de trucs i consells de podòlegs per mantenir els peus sans no només a l'estiu, sinó durant tot l'any.

1. Recorda hidratar els peus diàriament, sobretot després de la dutxa.

2. Protector solar! Igual que ho apliques en el rostre i el cos, no oblidis els peus (ni les mans!)

3. Assegura't eixugar bé els peus, sense descurar les zones entre els dits i els plecs. Això farà que evitis infeccions i fongs.

4. No caminis descalça per espais públics, per així també evitar infeccions.

5. Utilitza sandàlies que subjectin bé el teu peu. D'aquesta manera aniràs més còmoda, i els teus peus agrairan no forçar-se a l'hora de caminar.