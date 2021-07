Un nou estudi realitzat per Epson mostra que, encara que el treball a casa ha evolucionat des de març de 2020, més de la meitat (el 51%) dels empleats que teletreballen consideren que el seu espai de treball no satisfà les seves necessitats. A mesura que van passant els mesos des dels primers confinaments, més de la meitat (55%) dels enquestats afirma que ha teletreballat des de tota mena de llocs de la casa, dormitori, passadissos, banys i lavabos, àtics o jardins. Una minoria destacada fins i tot ha treballat des dels seus cotxes (6%). No obstant això, el desafiament no ha estat només trobar un espai per treballar. Més de la meitat (el 52%) dels enquestats ha acabat treballant en superfícies diferents de les de l'escriptori. Això inclou el terra, caixes o embalatges, taules de planxar, sofàs i llits.

Els empleats que teletreballen també han experimentat moltes distraccions. Els lliuraments a casa sembla ser el problema més gran, amb el 64% dels enquestats amb trucades o tasques importants interrompudes pel timbre de casa. A més, el 30% es distreu en la seva lluita constant amb la calefacció, ja que consideren que la temperatura està sempre massa alta o baixa. Els enquestats també recorren a comportaments poc habituals, atès que els seus companys no estan amb ells. Més d'un terç (34%) ha apagat la càmera i el micròfon durant una reunió per fer altres coses, com anar al bany o preparar una beguda. Una altra quarta part (26%) ha fet una videotrucada en roba interior o pijama i una de cada 20 persones (5%) ha admès fins i tot quedar-se adormida durant el seu horari laboral. És possible que l'estrès, les distraccions i els comportaments poc habituals siguin el motiu que el 45% cregui que la seva motivació disminuirà si continua fent el seu treball des de casa. Deborah Hawkins, directora del grup Keypoint Intelligence's Office, explica el següent: «Hem analitzat la motivació i la productivitat durant el període de teletreball. Tots dos factors no han estat massa dolents per als qui tenien l'equip adequat. Però si no es disposava de l'equip d'oficina apropiat, l'impacte és clar».

Això queda reflectit en l'estudi d'Epson, amb un 38% que diu necessitar una cadira nova o millorada, un 35% que exigeix una millor pantalla i més d'una quarta part (26%) afirma que necessita una nova impressora. Un altre 37% afirma necessitar major quantitat de tinta o tòner, o que aquests siguin de major qualitat. Deborah continua: «És clar que treballar des de casa ja no és només una situació temporal. Després del coronavirus, esperem que es produeixi una reducció significativa dels dies en què es treballa en l'oficina a Europa. Els treballadors busquen ara solucions més permanents. Alguns fins i tot s'estan mudant a una nova casa cercant l'equilibri perfecte entre la seva vida laboral i personal, i de millors condicions».

Karl Angove, vicepresident de Productes de Consum d'Epson Europe, declara: «El teletreball és ara la norma per a moltes persones a Europa i continuarà sent una pràctica després dels confinaments locals i la crisi del coronavirus. Això suposa tota mena de desafiaments, distraccions i preocupacions per als empleats. Resumint, treballar des de casa pot ser estressant». Però el teu equip tecnològic no ha de formar part d'aquest estrès. És hora de portar l'espai de treball a casa a un altre nivell. Moltes persones volen continuar com estan, però han de treballar de manera intel·ligent i recórrer a les millors eines per fer el seu treball. És important trobar la tecnologia adequada per aconseguir el propòsit al qual està destinada, que sigui eficient energèticament i que minimitzi els costos a llarg termini.

«Estem recomanant a la gent que parli amb les seves empreses si necessita ajuda, en termes de tecnologia o d'un altre tipus, per garantir que tots puguem continuar sent productius i feliços a casa». Al marge del que succeeixi amb la flexibilització de les restriccions en algunes zones, el teletreball serà molt més habitual que abans. Es calcula que entre el 25% i el 30% dels empleats treballaran des de casa diversos dies a la setmana a finals de 2021.