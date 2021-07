Un 4% de casos de càncer diagnosticats el 2020 a tot el món -uns 741.300- podrien estar associats amb el consum d’alcohol, segons els resultats d’un estudi global difós per The Lancet Oncology. Els autors de la investigació -entre altres, experts de l’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC), a França- han instat a que hi hagi una major conscienciació sobre el vincle entre l’alcohol i el càncer.

En l’estudi, s’estima que els homes representen el 77% -amb 568.000 casos- dels casos de càncer relacionats amb l’alcohol davant de les dones, que suposen el 23% -amb 172.600 casos-, i s’assenyala que els càncers d’esòfag , fetge i pit són els més habituals.

Basant-se en dades d’anys anteriors, els científics calculen que el 2020 hi va haver més de 6,3 milions de casos de càncer de boca, faringe, laringe, esòfag, còlon, recte, fetge i pit al món.

S’ha demostrat que el consum d’alcohol ocasiona danys a l’ADN mitjançant un increment en la producció de productes químics nocius en el cos i afecta la producció d’hormones, que pot contribuir al desenvolupament del càncer.