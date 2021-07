Fundació Corachan va celebrar la vuitena edició del lliurament de beques per a postgraduats en el grau d’infermeria de les escoles de Barcelona en un acte que, a causa de la pandèmia, es va desenvolupar a través de la publicació d’un vídeo. El programa de beques ha premiat vuit alumnes de la promoció 2017-2021 que han destacat pels seus mèrits acadèmics. Compta amb una dotació de fins a 4.000 euros per beca per finançar els estudis de postgrau o màster en alguna de les àrees de les ciències de la salut.

En l’acte, la patrona de Fundació Corachan, Arantxa Moll, va felicitar les alumnes becades, destacant que són candidates excepcionals tant sota un aspecte acadèmic com humà, i les va animar a seguir especialitzant-se amb l’objectiu de convertir-se en millors professionals.

Els patrons Bartolomé Martínez i Arantxa Moll van lliurar les beques a Alicia Orduña García (Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull), Cristina Roig Guinart (Facultat de Ciències de la Salut i Benestar, Universitat de Vic), Ruth Aguilera Casas (Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona), Mireia Racó Casas (Escola Superior d’Infermeria de l’Hospital del Mar, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra), Laura Pérez Ródenas (Facultat de Medicina, Universitat Autònoma de Barcelona ), Judith Gràcia Orà (Escola Universitària d’Infermeria Hospital de la Santa Creu i Sant Pau), i Mónica García Polo (Facultat de Ciències de la Salut Universitat de Manresa).

Núria Cobalea, directora d’infermeria de Corachan, va destacar la implicació, professionalitat i responsabilitat de les infermeres en general, i en concret de les professionals de Clínica Corachan, durant la pandèmia. Fundació Corachan va anunciar que ha signat un conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) per finançar tres beques per a la formació de professionals en l’àrea de Salut de la Dona.