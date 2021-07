L'investigador català Daniel Esteban-Ferrer, doctor en nanobioingenieria per la Universitat de Barcelona (UB), ha desenvolupat un programari que permet visualitzar proves mèdiques en 3D amb unes ulleres de realitat virtual. Aquesta eina permet veure «amb gran resolució» imatges d’òrgans, cèl·lules, neurones, bacteris o virus i analitzar-les en totes les seves dimensions per identificar canvis sospitosos i podria arribar a detectar precoçment malalties com el càncer o l'Alzheimer, va explicar la Conselleria d’Empresa i Treball. «El programari actua com un macrozoom que permet caminar per l’interior de les cèl·lules o òrgans mitjançant la realitat virtual», va afegir.