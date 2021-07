Que importants són els detalls! Pot ser que ara ens adonem més que mai. Per això, en aquests dies, tota font d'alegria, positivitat i energia és més que benvinguda. La nostra proposta? Unes ungles a tot color: vibrants, despreocupades, ultres personalitzades. A continuació, et donem tres idees de manicures per a l'estiu amb les quals tindràs l'èxit assegurat. Pren nota!

1. La tendència del tie-dye en les teves ungles

Una de les tendències de moda que arrasa aquesta temporada és el tie-dye, un estil que entremescla diversos colors, sovint amb acabat descolorit. Si ja ho portes en samarretes i vestits, és hora de passar-ho a les teves manicures d'estiu.

2. Inspirat en els sorbets

Combinar colors diferents a cada ungla no és una cosa nova. No obstant això, la tendència d'aquest estiu dicta que hi ha una paleta de tons que destaca per sobre de les altres. En les xarxes s'ha sobrenomenat a aquesta manicura "strawberry sorbet" (sorbet de maduixa) i consisteix a realitzar una escala de color del vermell al rosa. Si busques un acabat més atrevit, sempre pots afegir taronges i grocs. Una combinació de cítrics que, a part d'aportar molta energia al teu look, és d'allò més versàtil. Apta per a tots els estils i ocasions!

3. Geometria per a l'estiu

L'esteticista Rita Remark, ambaixadora internacional d'essie, té clar que els dissenys geomètrics no poden faltar aquest estiu. Si et ve de gust provar, utilitza un pinzell de punta fina per crear les línies. Anar emplenant els forats és qüestió de pols, paciència i pràctica, però el resultat val la pena. Una versió més senzilla i subtil és deixar la base transparent i pintar únicament les línies amb el color desitjat. Amb això en ment, és només qüestió de jugar: amb els colors, amb la grandària de les línies, amb la seva orientació... Sigui com sigui l'opció que triïs, segur que no deixa indiferent a ningú.