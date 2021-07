Un estudi de l'Hospital de Bellvitge, l'IDIBELL i l’Icahn School of Medicine de Mount Sinai, a Nova York, ha constatat que la resposta vers la covid-19 està condicionada per l'empremta immunològica dels pacients -la immunitat preexistent contra altres coronavirus, com els del refredat comú-. Els investigadors destaquen la importància d'aquesta conclusió, donada l’aparició de noves variants de la SARS-CoV-2, a més de la potencial interacció amb la vacunació de la immunitat preexistent. Matisen, però, que la resposta de l'empremta immunològica no sempre és de caire protector, ja que també pot ser perjudicial. L'estudi ha comprovat que els pacients més greus triguen més temps a produir anticossos neutralitzants contra la SARS-CoV-2.

Els investigadors recorden que moltes infeccions deixen una empremta immunològica en les persones que les pateixen. En el cas d’alguns virus, aquesta memòria immunològica té influència i pot canviar la resposta del pacient quan es produeix una infecció posterior amb un nou virus, però de característiques una mica semblants al primer. En aquest sentit, posen com a exemple el virus de la grip, i assenyalen que té importància també en les respostes immunològiques a les vacunes.

A l'estudi, publicat a la revista 'Nature Communications', l'equip de recerca destaca la importància d'haver observat com les infeccions prèvies d’alguns coronavirus -els betacoronavirus OC43 i HKU1, però no l'alphacoronavirus com 229E- deixen una memòria immunològica que condiciona la resposta d'anticossos contra la covid-19. Aquesta influència sembla ser negativa, ja que pacients amb més immunitat prèvia contra els betacoronavirus OC43 i HKU1 trigaven més temps a desenvolupar anticossos neutralitzants contra la SARSCoV-2.

No obstant això, també adverteixen que encara no és possible valorar amb exactitud quina és la seva importància clínica. Fins ara, han analitzat 37 pacients ingressats per covid-19 durant la primera onada de la pandèmia a l'Hospital Universitari de Bellvitge. D'aquests, van obtenir mostres sanguínies després de les primeres 24 hores del seu ingrés, al cap de tres dies, al cap de set i també passats 46 dies.

Amb el rastreig, els investigadors van aconseguir una caracterització dinàmica de la resposta immunològica humoral -basada en anticossos- a la covid-19 i van poder avaluar la influència que la immunitat prèvia d'altres coronavirus –els que produeixen el refredat comú- pogués tenir sobre la immunitat contra la covid-19. Com a segona fase de la recerca, han reclutat més pacients amb la intenció de corroborar els primers resultats i intentar constatar si hi ha una correlació clínica.