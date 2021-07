En els looks d'estiu acostumem a afegir un accessori molt preuat i útil: les ulleres de sol. Com no, a part d'aportar un toc diferent dels nostres modelets, també ens ajuda a veure molt millor quan més ens toca el sol, i a prevenir malalties oculars. I si et diem que també ajuden a evitar l'aparició de les arrugues? No t'ho perdis!

Prevenir arrugues prematures

Com ja t'hem explicat, portar ulleres de sol obstaculitza la formació d'arrugues. Quan portem ulleres de sol no arrufem les celles, ni entretanquem els ulls per les molèsties que els raigs de sol provoquen. Això evita les arrugues en el front, l'entrecella i les «potes de gall».

Abans d'exposar-te al sol, és necessari que recordis aplicar protecció solar en el rostre per a protegir-te de cremades i impedir l'envelliment prematur de la pell. I, sovint, a moltes persones se'ls oblida aplicar-se el fotoprotector al voltant dels ulls. Encara que s'ha d'anar amb compte perquè no entri crema en els ulls, s'han de protegir les ulleres i parpelles. Les ulleres ofereixen fins i tot més protecció i, si li sumes que no arrugues la zona dels ulls per les molèsties de les radiacions solars, es converteix en motius de pes per a portar-les sempre damunt.

Beneficis de portar ulleres de sol

Prevenir les arrugues prematures no és l'únic motiu pel qual les ulleres de sol han de ser un essencial aquest estiu. Entre els seus beneficis està el fet d'evitar malalties oculars greus. Segur que has vist en algun lloc que les ulleres de sol protegeixen de les radiacions UV, ja que les radiacions solars tenen males conseqüències per a la còrnia i la retina. Exposar-se a aquestes radiacions sense protecció, especialment a una edat primerenca, pot desenvolupar malalties greus, com la ceguesa o fins i tot el càncer.

I no totes les ulleres són efectives, has de seleccionar bé per a garantir la protecció dels ulls. Per a saber si les ulleres de sol que t'agraden són bones o has de buscar una etiqueta que digui «100% de protecció contra els raigs UVA i UVB», o «100% de protecció contra els raigs UV 400». Si no, pots anar a la teva òptica de confiança, ja que allà segur que tots els models d'ulleres que tinguin seran de qualitat.