Un estudi del BCNatal-IDIBAPS conclou que les persones nascudes amb poc pes presenten diferències en l'estructura i el funcionament del cor que poden comportar problemes cardiovasculars en l'etapa adulta. Aquests individus també són més vulnerables davant factors de risc com el tabaquisme o la hipertensió, tenen tres vegades més probabilitats de patir un infart i presenten menys capacitat per fer activitat física. El director de BCNatal, Eduard Gratacós, va destacar que la recerca presentada demostra la importància de la medicina fetal en la prevenció de patologies de l'adult, remarcant que promocionar la salut del fetus i la qualitat de vida de la mare en l'embaràs pot tenir influències definitives en el desenvolupament de l'organisme.

Fins ara l'equip de BCNatal només havia estudiat el creixement de fetus amb problemes de creixement dins l'úter i baix pes durant la infància i l'adolescència, observant que aquests desenvolupaven canvis al cor a conseqüència d'aquestes afectacions. Per completar l'estudi, els científics expliquen que van voler observar com aquest evolucionava durant la vida adulta, seleccionant 158 individus, 77 nascuts amb un pes correcte i 81 amb baix pes, amb una edat al voltant dels 40 anys.

A tots se'ls van fer un seguit de proves cardiovasculars, i durant l'anàlisi els professionals van observar que aquells nascuts amb poc pes presenten diferències en la morfologia del cor, sobretot del ventricle dret, principal encarregat de bombar sang als pulmons per oxigenar-la i després distribuir-la a tot l'organisme. L'anàlisi ha conclòs que aquesta diferència en el creixement està associada a una menor resistència durant l'exercici físic.

La directora de l’Institut Clínic Cardiovascular, Marta Sitges, va destacar que les diferències que presenten aquests cors, malgrat ser «subtils», tenen implicacions funcionals «importants» que provoquen que els individus que les presenten tinguin més probabilitats de desenvolupar malalties cardiovasculars. «Aquests subjectes també són més propensos al fet que factors de risc com la hipertensió o el tabaquisme incideixin més fortament en aquests cors, que ja no són tan perfectes o eficients», va afegir. En aquesta línia, Sitges va sostinir que les troballes d'aquest estudi permetran avançar en la prevenció d'aquest tipus de patologies.

Un estudi recent del mateix grup de recerca ha demostrat que haver nascut amb baix pes multiplica per tres el risc de tenir covid greu.

Importància de la salut fetal

El doctor Gratacós va destacar que l'estudi presentat evidencia la importància de la medicina fetal en la prevenció de patologies durant l'etapa adulta, i va afegir que promocionar la salut del fetus i de la mare durant l'etapa de l'embaràs, com per exemple cuidar l'alimentació, controlar els nivells d'estrès o abandonar hàbits tòxics com el tabaquisme... pot tenir influències definitives en el desenvolupament de l'organisme.